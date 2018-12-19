宋逸民兄弟為血癌童送暖　強忍淚水陪同提過聖誕

記者許逸群／台北報導

由藝人組成的台灣藝起發光促進協會持續傳遞愛和希望，在聖誕佳節前夕，特別由宋逸民及宋達民兩對夫妻，一起到馬偕兒童醫院11病房探視血癌病童。他們帶著孩子唱《我們祝你聖誕快樂》和《平安夜》外，也講了「報佳音」的故事，為他們送上關心和祝福。

▲宋逸民與宋達民夫妻。（圖／藝起發光促進協會）

藝起發光理事長宋逸民表示，聖誕的季節就是報佳音的日子，因此他們兩對夫妻就化身小朋友最期待的聖誕叔叔和麋鹿姐姐，為小朋友們快遞聖誕禮物。這群孩子小至六個月、大至十來歲，從小就在醫院進進出出，小小的手上扎著點滴、進行各種治療，讓人看了相當不捨，雖然今天的探訪只能看看他們、為他們祝福，但希望這群孩子能盡快康復出院。

▲大夥為癌童與家長送暖。（圖／藝起發光促進協會）

要到醫院之前，宋逸民和陳維齡更是細心向院方詢問每位孩子的性別和年齡，並親自採買聖誕禮物，希望可以一一為每位孩子買到最適合他們的禮物，果然每位孩子收到都非常興奮，迫不及待拆開禮物，看到孩子們開心的笑容，也讓一旁的大人們感到安慰。

宋逸民、宋達民夫妻家中有四歲、一歲的孩子，看到這群與自己小孩年紀相仿的生命鬥士，他們更感到不捨，陳維齡、洪百榕探視完病童後，也說自己「今天的表現很好」，因為看著這些孩子，他們有好多的心疼，但他們仍強忍住眼淚，陪孩子唱歌與拆禮物，為他們祝福外，也鼓勵他們的父母。