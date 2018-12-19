三年鬼妞戀亮紅燈！　小鬼爆「神祕手機撩妹」…搞曖昧被抓包

圖文／鏡週刊

小鬼2016、2017年連續被拍到跟前女團「天氣女孩」的妞妞出入同棟大樓，祕戀3年的小倆口一度傳出分手，今年5月，小鬼坦承前女團「天氣女孩」成員妞妞是他的菜，祕戀3年終於搬上檯面。

原本以為小倆口就此穩定交往，沒想到事隔半年畫風丕變，日前本刊直擊，妞妞竟趁小鬼人在韓國，跟有「小陳冠希」封號的富二代、前「棒棒堂底迪」謝富丞過夜長達12小時。

不知是心虛還是原本就小心翼翼，妞妞回到大廈時感覺有在閃避跟拍，不停在小鬼那棟大廈附近繞來繞去，最後才終於消失在夜色之中。其實早在今年年初，已有媒體嗅出「鬼妞戀」有異，甚至傳出已經玩完。

當時媒體報導，妞妞抓包小鬼偷偷藏有另支她先前不知道的「神祕手機」，並在那支手機當中，小鬼撩妹不斷，跟別的女生大搞曖昧，妞妞氣到提出分手；小鬼為了挽回，一度還把私人臉書的感情狀態改成穩定交往中，友人對此還放話替他緩頰：「感覺小鬼對妞妞是認真的，只是還愛玩。」

傳出分手的時間點是在今年2月，小鬼後來上節目時，聊到和妞妞之間的關係，他則親口如此定調：「現在只能等大家都不關注了再說，不然現在追人家，又要被說之前否認是在騙人。」由於先前連著2年，小鬼跟妞妞都被拍到進出鬼家，不過小鬼事後不認戀情，甚至撇說因為2人都住同棟大廈，完全沒有同居一事。



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