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8歲對老婆一見鍾情！《水行俠》傑森摩莫亞18年後追到偶像

記者洪文／綜合報導

《水行俠》（Aquaman）票房大賣，男主角「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）再度掀起討論。其實他私下卻是浪漫又專情的男人，早在8歲的時候就喜歡上大12歲的老婆莉薩博內特（Lisa Bonet），當時看著20歲的女方在電視上演出，他便說：「媽媽，我想要那個女生！」

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▲▼傑森摩莫亞、莉薩博內特《水行俠》首映會。（圖／達志影像）

▲傑森摩莫亞、莉薩博內特出席《水行俠》加州首映會放閃。（圖／達志影像）

39歲的傑森摩莫亞曾在宣傳《正義聯盟》時，向主持人詹姆斯柯登（James Corden）透露，8歲的時候在電視上看到當年20歲的莉薩博內特，他便說：「媽媽，我想要那個女生！」愛慕女方的程度到讓他想一輩子跟蹤對方，直到2人有了孩子後，才敢告訴愛妻這藏了多年的深情秘密。

▲▼「水行俠」傑森摩莫亞、莉薩博內特。（圖／翻攝自傑森摩莫亞IG）

▲「水行俠」傑森摩莫亞8歲就愛上老婆莉薩博內特。（圖／翻攝自傑森摩莫亞IG）

傑森摩莫亞1998年因為亮眼外型被相中成為模特兒，之後在LA的酒吧認識莉薩博內特，當時的他害怕自己的長髮嚇到女方，還得假裝鎮定，掩飾內心的激動，沒想到轉頭過去，女方就向他打了招呼。他最後耍了小心機，要求女方開車帶他回飯店，增加更多相處的時間。

▲▼「水行俠」傑森摩莫亞、莉薩博內特。（圖／翻攝自傑森摩莫亞IG）

▲「水行俠」傑森摩莫亞一家四口相當甜蜜。（圖／翻攝自傑森摩莫亞IG）

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那天晚上，傑森摩莫亞、莉薩博內特在Cafe 101餐廳共進晚餐，女方點了啤酒，剛好是他超愛的品牌，兩人因此相談甚歡，不過兩人交往12年之後，2017年10月才終於步上禮堂，至今小倆口感情始終堅定，目前育有11歲的女兒和10歲的兒子。

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關鍵字

水行俠, 傑森摩莫亞, 莉薩博內特, Lisa Bonet

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