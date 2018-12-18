被爆臭臉敵對温貞菱！　郭書瑤舉牌「小心你會被排擠」神回

記者李湘文／綜合報導

藝人郭書瑤主演《通靈少女2》，日前卻被爆因競爭鋒頭，在劇組排擠另一位演員温貞菱。對此，郭書瑤18日透過Instagram發文，在請劇組喝飲料的同時，還寫下紙板，幽默拿排擠傳聞自嘲：「某大牌女星拉攏工作人員，請大家喝飲料，歡迎取用。」

▲郭書瑤拍攝《通靈少女2》。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

郭書瑤日前被爆在《通靈》劇組耍女主角派頭，經常臭臉玩手機、不太搭理人，還曾透過經紀人逼新演員讓出化妝室。相較之下，温貞菱因為態度親和，跟劇組裡所有人都有話聊，所以頗受歡迎，和瑤瑤形成一熱、一冷的差異。

不過，郭書瑤的經紀人代為澄清，解釋化妝間就只有一個，是所有人共同使用的，不會特別留給誰；至於被爆在記者會上把温貞菱擠到旁邊，真實原因則是「劇組所安排」。雖然蒙受負面傳言，但經紀人也說，瑤瑤並未因此影響心情，反而還會跟劇組人員拿這件事開玩笑。

▲郭書瑤自嘲「大牌女星」。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

郭書瑤18日大手筆請劇組喝飲料，果然也幽默藉傳言發揮，拿出一張寫有「某大牌女星拉攏工作人員，請大家喝飲料，歡迎取用」的紙板，底下搞笑附註：「記得拿完要說謝謝，不然小心你會被排擠！」文字旁邊則畫上一個小人，雖然刻意塗掉眼睛部分，仍能從短髮造型看出就是在畫瑤瑤，一旁則寫著「雙面女星」、「歹路毋通行」。

郭書瑤把紙板內容上傳Instagram，大方面對傳言、幽默自嘲，讓不少粉絲看了跟著發笑。眾人調侃「好故意」、「太大牌了吧，用謝謝抵制她啦」、「就說耍大牌會紅齁」、「好煩，這個大牌女星真的很會拉攏，每個人都被照顧到了」，也表達支持和力挺的心意，稱讚瑤瑤超可愛。

▲郭書瑤拿「排擠溫貞菱」事件幽自己一默。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）