專訪／從痛恨到同情...林昀希解密「小三心理」：她們也是真愛

記者李欣容／專訪

林昀希因《姐的時代》「尹柔昕」一角闖出知名度，只是她沒有柔昕的聽話、小女人，她喜歡衝浪，桌球、國術、跳高都難不倒她，甚至親友都以為她會往體育界發展，但其實在運動時，她更喜歡的是與自己的獨處、對話，造就了她一身表演能量。

▲▼林昀希服裝「林果設計jolinwu」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

當初在拍《姐的時代》時，林昀希正身處情傷，卻又要演一個小三的角色，從排斥到接受、理解，林昀希說：「小三是世人給她的標籤，知道不對，但她也是真愛，從討厭，到後來可憐這個角色。」她完全不害怕自己被定型，「我是還滿多面相的人，跟隨角色的服裝、打扮，我會有不同的樣子。」

她在電影《一個夜晚》中飾演有自殺傾向的女主角，劇中素眉、黑眼圈加深，還弄了假瀏海，「看上去就會覺得我很病態，等收工換回自己衣服，工作人員才說『哦，原來妳長這樣』。」林昀希也不怕扮醜，因為那樣反而不用在意形象，沒包袱是最自在的狀態。

只是太過於自在的狀態，也曾讓她失去角色，長達半年沒有工作。

4年前有2部戲劇找上她，分別是第二女主角和女配角的角色，公司替她接下女二，即便自己比較喜歡另一部戲，但因為是新人，也不好多說什麼。

「我的角色是跟醫療有關，每天去台南醫院急診室實習，那時候很早，我就穿個帽T、運動褲，戴眼鏡就去了。」到了急診室看到各種因事故扭曲的身體，血肉模糊的器官，她每天忍著滾燙的情緒，記錄下急診室處理SOP。沒想到某天，導演出現，看到她的穿著打扮，狠狠地在她身上畫了一個大叉。

「我要演一個千金，他看到我，覺得我有點太邋遢，想像不到我跟角色之間的關聯，所以很突然的，我在開拍前幾天被換掉。那是我最低潮的時候，因為我已經推掉另外一部了，開拍前兩天被換掉，等於我所有檔期從2月到8月，這段時間全都沒了，半年多沒工作。」林昀希臉上寫著「無奈」兩個字。

如果是演技不好到還好說，單純因為外型失去角色，她墜落谷底，「我那時候很想問...可以告訴我，我哪裡不好嗎？可是在這圈子，很現實的沒有所謂的原因。」

她開始對表演失去熱情，「我以為只要有能力就可以，但後來發現，不一定要有能力，還包括很多東西。」尤其走到鏡子前，發現自己不像偶像劇女主角有白皙的皮膚，溫柔又楚楚可憐的神情，就算後來有女主角的機會，她也難過心裡那關，反問公司：「有女配角的角色嗎？」

林昀希雖因常被比較沒了信心，但她也還很有骨氣，笑說：「我那時候還很悖逆，覺得是台灣男生太白，跟我沒關係！」但只要接到角色沒上的通知，還是會不爭氣地落淚，「因為又是被拒絕，又是人家覺得我哪裡不好。」

後來她看了許多演員專訪，發現大家幾乎都會遇到這類的問題，也因為跌跌撞撞，累積了許多表演能量，待人處事也比過去更加謙卑，也能更冷靜面對從手中溜走的角色，或是驚喜般出現的機會。問她後來有沒有看那部劇，林昀希想都沒想：「沒有！而且另外一部一開始推掉的，人家有入圍金鐘哦。」證明她的眼光確實不錯。

訪問剛開始時，她曾淡淡吐出過一句：「我從來不覺得自己適合偶像劇。」但她也沒給自己劃地設限，她了解、接受，並且喜歡這樣的自己，表演的無限種可能都在等著她。