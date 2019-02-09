他們也是Bighit出身！盤點曾「和防彈同門練習」的8偶像

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記者邱苡瑄／綜合報導

喜愛KPOP的人一定對BIG HIT娛樂不陌生，BIG HIT娛樂俗稱大黑，在大企業當道的南韓，它以小公司之姿捧紅BTS防彈少年團，成為娛樂圈最具影響力的公司之一，但事實上，除了防彈少年團外，南韓演藝圈中現在也有幾位偶像，曾經在BIG HIT娛樂當過練習生，最後卻轉往其他公司出道，以下為大家整理幾位曾和防彈少年團同門受訓的偶像。

《Produce 101》第二季 安炯燮、金相均

▲安炯燮、金相均。（圖／翻攝自MNET）

安炯燮是防彈少年團的粉絲，在離開BIG HIT後加入樂華娛樂，並且在《Produce 101》第2季獲得關注，雖然最後未能入選前11名，但在節目結束後，與同公司的李義雄組成雙人組合「炯燮X義雄」出道，目前也在演藝圈進行積極的活動。

金相均離開BIG HIT娛樂後，2013年在HUNUS娛樂以13人團體「Topp Dogg」出道，但團體發展不順，他2017年決定退團，並且參加《Produce 101》第２季，雖然最終以第26名的成績淘汰，但他和其他淘汰選手組成限定團體JBJ，在該團體解散後，和團員高田健太組成JBJ95繼續活動。

KNK 因成、栖含（原名：朴承俊，現已改名為박서함，正名為朴栖含）

▲KNK栖含（原名：承俊）、因成。（圖／翻攝自KNK官咖）

KNK在2016年以5人團體出道，其中成員栖含、因成皆曾在Big Hit娛樂受訓，KNK雖然以平均身高185的特色受到矚目，但因所屬經紀公司YNB娛樂經營不善，疑似倒閉，2018年宣布與所有成員解約，其中4位成員決定以KNK的名義繼續演藝活動，現在仍在準備回歸中。

另外，在KNK出道時，防彈少年團JIN還來到Showcase現場為他們加油打氣，栖含也曾經PO出JIN贈送的簽名專輯，但是JIN在上面寫道：「你一輩子都要對我忠誠，當你收下這個的瞬間，你就是我的奴隸，要一輩子服侍我，不要的話就別收吧。」栖含在IG回應：「早知道就不收了…」兩人的互動笑翻許多粉絲。

▲防彈少年團JIN和KNK栖含交情要好。（圖／翻攝自KNK IG）

ONF LAUN

▲ONF LAUN。（圖／翻攝自ONF官咖）

ONF是WM娛樂在2017年推出的新人組合，為B1A4、Oh My Girl的師弟，LAUN在出道Showcase上便提到曾和防彈少年團一起練習，但當時年紀太小，各方面都還不足因此離開了BIG HIT娛樂，並表示自己現在也是防彈少年團的粉絲。ONF成員在2017年參加選秀節目《MIXNINE》，LAUN以可愛的外表、穩定的實力及乖巧個性獲得高人氣，最後以第7名進入出道組。

少年共和國 秀雄

▲少年共和國 秀雄。（圖／翻攝自THE UNIT）

少年共和國是五人男團，和防彈少年團同在2013年出道，發展卻不甚順遂，包含秀雄在內的3位成員在2017年參加選秀節目《The Unit》，雖然實力受到肯定，但最終皆未能入選，2018年9月，少年共和國宣布無限期停止活動，令粉絲感到相當不捨。

GFRIEND 信飛、銀河

▲GFRIEND信飛、銀河。（圖／翻攝自GFRIEND推特）

雖然目前BIG HIT娛樂只招收男練習生，但曾經是有女練習生的，其中便包含了2015年出道的GFRIEND成員信飛、銀河，該團在出道當年就拿下數個新人獎，以整齊的刀群舞為特色，在新生代女團中佔有一席之地。

事實上，GFRIEND所屬的Source Music公司和BIG HIT娛樂曾經有合作關係，兩公司共同推出女團GLAM，但該團成員多喜涉嫌勒索演員李炳憲，最後團體以解散收場。