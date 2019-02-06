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喬治克隆尼一拳揍臉！　鋼鐵人心結藏23年…4對鬧翻好萊塢A咖

記者傅家妤／綜合報導

演員在片場拍戲，需要長時間相處，有時候一待就是好幾個月，有些拍攝影集的更是必須長期合作，必須在一起相處好幾年，因此大多演員都會因此培養出好感情，有些男女甚至是日久生情，最後真的在一起了。但凡事也都會有例外，有些演員相處下來，彼此發現與對方完全不投契，甚至有些人對彼此生恨、結下仇來，以下我們就來列舉好萊塢演藝圈中，在合作完之後鬧翻的演員。

萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）＆衛斯理史奈普（Wesley Snipes）

▲萊恩雷諾斯。（圖／《刀鋒戰士3》劇照）

▲衛斯理史奈普被爆出在拍攝期間，幾乎都不與劇組的人互動，其中也包括萊恩雷諾斯。（圖／《刀鋒戰士3》劇照）

萊恩雷諾斯在接下「死侍」一角前，也曾經在漫威英雄系列《刀鋒戰士3》湊上一腳，飾演曾為吸血鬼性奴的獵人 Hannibal King，他與該系列電影男主角的衛斯理史奈普幾乎沒有任何的交集，在拍兩人的對手戲時，他也只能對著空氣演，因為衛斯理史奈普只拍需要特寫的鏡頭，甚至在拍完一部電影後，兩人交談的次數不超過5次。
 
據悉，衛斯理史奈普是一個讓人頭疼的人物，他在劇組中是出了名的「瘋子」，在片場只會與導演溝通，而且也不是用講話的方式，而是傳紙條，署名為「刀鋒戰士」。他甚至曾經對該劇導演David Goyer說：「我覺得你應該退出，你對這部電影是有害的。」導演隨即回嗆：「為什麼不是你退出？我們已經拍夠了你的特寫，剩下的遠景我們可以自己完成。」

休葛蘭（Hugh Grant）＆「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）

▲▼《亂世情緣》。（圖／《亂世情緣》劇照）

▲小勞勃道尼在拍攝《亂世情緣》時，對休葛蘭的態度非常冷淡。（圖／《亂世情緣》劇照）

休葛蘭在2018年接受《時人》雜誌專訪時，突然自爆與小勞勃道尼在1995年合作《亂世情緣》（Restoratio）時，對方非常痛恨他，「他看我一眼就好像要殺了我一樣。」事實上，當年兩人就被傳出在合作時，就已經互看不順眼、鬧出不合傳聞。事過20多年，休葛蘭重提此事時，稱不知道為何小勞勃道尼如此憎恨自己，「這讓我非常受傷。」

▲▼《亂世情緣》。（圖／《亂世情緣》劇照）

▲休葛蘭去年重提此事，才與小勞勃道尼和好。（圖／《亂世情緣》劇照）

據早前報導稱，小勞勃道尼過去在受訪時，曾這麼形容休葛蘭：「我只是覺得他是個混蛋，就這樣。我現在還是這麼認為。這可能是我的問題，或著我只是覺得不是業界每個人我都想跟他們來往。」然而就在休葛蘭受訪報導曝後，小勞勃道尼也隨即主動伸出友誼之手，在推特上發文：「過去20年發生很多事，我很尊敬休葛蘭先生變成一位成熟的藝術家，並公開發聲反對侵犯隱私。讓我們盡快言歸與好。」隨後還特別hashtag「2018化敵為友（burythehatchet2018）」。

喬治克隆尼（George Clooney）＆ 大衛歐羅素（David O. Russell）

▲▼《奪寶大作戰》。（圖／《奪寶大作戰》劇照）

▲喬治克隆尼在《奪寶大作戰》為了幫別人出氣，打了導演。（圖／《奪寶大作戰》劇照）

喬治克隆尼是好萊塢出了名的好好先生，與他合作過的明星對他的評價也都非常正面，在演藝圈擁有好人緣的他，其實過去在拍攝1999年的電影《奪寶大作戰》（Three Kings）時，曾經與該片導演大衛歐羅素起衝突，一怒之下就出手打了對方。大衛歐羅素在業界其實是出了名的壞脾氣，當時他在片場不知何故對一名臨時演員破口大罵，最後連助理導演也看不下去，試圖上前安撫他的情緒，沒想到大衛歐羅素卻不肯買帳，直接把對講機砸在地上。眼見情況失控，喬治克隆尼隨即跳出幫忙，對著大衛歐羅素直言：「我告訴你，混帳東西，如果你真的找人麻煩，那你有種就來針對我！」

下秒大衛歐羅素隨即回嗆：「你為什麼不他媽的先去記好你的台詞，一次就好！」此話一出，喬治克隆尼的怒火瞬間被點燃，打了對方一拳，兩人立即大打出手，彼此抓著對方互相較力，周遭的工作人員立即將兩人架開。隨後，喬治克隆尼在談及此事時也承認，當下他已經完全失去理智了。

威爾史密斯（Will Smith）＆ 珍妮特休伯特（Janet Hubert）

珍妮特休伯特過去曾受邀參演威爾史密斯所主演的《新鮮王子妙事多》（The Fresh Prince of Bel-Air），但是最後卻因為她與該劇主演，也就是威爾史密斯產生分歧而遭到換角。在該劇播畢數年後，兩人就沒有再合作過，而珍妮特依舊對此事念念不忘，她曾在受訪時抱怨，當同劇好幾位演員與劇組出現酬勞上的爭議時，威爾史密斯從不出面幫忙，雖然事情已經過去非常多年，但珍妮特不時還是會在節目中或公開受訪時，說對方的壞話，而威爾史密斯自始至終都從未回應過半句，似乎已經把事情放下。

▲▼《新鮮王子妙事多》。（圖／新鮮王子妙事多》劇照）

▲威爾史密斯與珍妮特休伯特在劇中雖有感情戲，但他其實曾主動要求換掉對方。（圖／新鮮王子妙事多》劇照）

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