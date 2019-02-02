靠《娛百》翻紅！　陳零九公開「狼人殺」必勝秘技

記者關韶文／專訪

歌手陳零九推出新專輯《情歌》，近期正在積極跑宣傳，不過沒想到除了音樂之外，他在《娛樂百分百》狼人殺單元中的亮眼表現，意外成為網友關注焦點，不少歌曲下方留言全都是「我看狼人殺來聽歌的！」

陳零九和滾石合作五年，確定續約老東家，繼續在滾石打拚，陳零九開心表示，「因為公司給我的自由度很大，給我100%權力去把音樂做好，新一年的計畫就是去做20首單曲，全心回歸音樂，避免太商業。」

▲▼ 陳零九和老東家滾石續約。（圖／記者湯興漢攝）

陳零九私下熱愛玩桌遊，而因為在《娛樂百分百》狼人殺單元中表現太過亮眼，因此獲得許多網友關注，被問到如何累積這麼聰慧的技巧，陳零九笑說，「我本來就很愛玩阿瓦隆、密室逃脫，那些遊戲都比狼人殺複雜太多了。」

狼人殺其實就是過去的「天黑請閉眼」，當中有狼人、村民、預言家、女巫等不同的角色，玩家必須透過彼此猜忌懷疑和推理，並在每一回合投票淘汰玩家，村民若能合力淘汰狼人即可獲得勝利。

陳零九歸納幾個「狼人殺」的關鍵，他認為除了天份以外，最重要的就是邏輯思考，「首先要知道彼此玩家的個性，發言是真是假的比例，再去決定自己要不要多說話。」他同時也舉例，「如果聽到2號講出疑似自己是預言家的話，平民可以去協助掩護，並透過每個人的發言去判斷真偽，達到目的。」

▲▼ 陳零九太會玩狼人殺，意外獲得一群新粉絲 。（圖／記者湯興漢攝）



節目中，陳零九多次對決羅志祥，他分享，「因為羅主任很會導風向，所以玩這個遊戲其實沒有一個固定套路，但你當決定了這回合的思路，就要用力對應每一個人不同的說法，並去說服大家。」陳零九也強調自己在節目中，會觀察狼人是否在夜晚很安靜，則會影響每一局的不同打法。

被問到如果要給新人建議，陳零九認為最重要的就是不要緊張，「抽到角色牌時，千萬不可以支支吾吾，邏輯也不可以出錯。在自己的腦海裡，一定要順好兩三種可能性，如果其中被懷疑的對象淘汰了，就要立刻換一條思路。」

陳零九笑說，自己沒有想過因此獲得關注，「我是沒想過網路上受歡迎，也很謝謝大家，讓我找到事業的第二春。」同時因為狼人殺，獲得新的粉絲群，陳零九在新專輯《情歌》中，升格自己的製作人，盼粉絲也能聽聽他在音樂上的升級和轉變。