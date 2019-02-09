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5女星「素顏真面目」網驚認不出！　Baby整截眉毛淡掉…郭書瑤變了

記者劉宜庭／綜合報導

現今化妝技巧十分強大，甚至能夠化腐朽為神奇，上妝前後簡直就像變了一個人，明星在螢光幕前，大多展現亮麗一面，然而素顏模樣，卻讓不少粉絲乍看之下，驚呼簡直要認不出來了！

一、郭書瑤

郭書瑤（瑤瑤）不只有E奶魔鬼身材，近年演藝事業表現也屢獲肯定，是許多人心目中的女神，經常分享生活點滴的她，每每曬出素顏自拍，臉上胭脂未施的模樣，幾乎都讓網友驚呼認不出來，不少人傻問，「這不是郭書瑤吧」、「這是瑤瑤？」

▲郭書瑤素顏前後對比。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

▲郭書瑤素顏前後對比。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

不過，郭書瑤展現素顏的同時，強大的保養功力，也意外成為眾人焦點，照片中可看出她皮膚依舊滑嫩白皙，氣色紅潤，當時也有不少粉絲留言力挺，大讚女神怎樣都美。

二、陳子玄

陳子玄和陳建隆婚後育有一子，產後回歸螢光幕，曾坦承當媽後對外貌沒自信，偷偷跑去打玻尿酸，但之後又反悔調回來，改靠化妝保持美美臉蛋。

▲陳子玄難得公開素顏（右）。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

▲陳子玄難得公開素顏（右）。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

隨著心態調適，陳子玄找回自信心，日前還罕見曬出一張剛起床時，所拍下的素顏照，大方展現自己真實的一面，當時她寫道：「卸下假睫毛，卸下放大片，不再濃妝艷抹，不再戴著掩飾的面具，面對最真實的自己，覺得好自在。」雖然照片仍有開啟美肌模式，皮膚顯得白皙柔嫩，還是有網友驚訝表示，「認不出是妳」，不過仍給予正面評價，大讚她依然很美，「五官依舊立體」。

三、謝金燕

謝金燕（姐姐）平常多是以濃妝造型自拍，自從開設個人社群網站後，不但經常分享生活、工作點滴，日前更罕見分享一張素顏美照，長髮散落在巴掌臉蛋上，膚色不但沒有明顯黯沉，雪白肌膚似乎還透出一絲紅潤。

▲謝金燕平時多以濃妝造型自拍，日前也難得分享素顏自拍（右）。（圖／翻攝自謝金燕臉書、IG）

▲謝金燕平時多以濃妝造型自拍，日前也難得分享素顏自拍（右）。（圖／翻攝自謝金燕臉書、IG）

謝金燕毫無脂粉的模樣，被讚年輕了好幾歲，當下卻也有網友因為一時不習慣，忍不住驚呼，「看不出來是誰」、「乍看突然認不出來。」

四、Angelababy

Angelababy（Baby、楊穎）和黃曉明結婚後，生下寶貝兒子小海綿，儘管已經是一個孩子的媽，仍維持纖瘦身材和水嫩肌膚。本身是節目《奔跑吧》班底之一的她，先前私下和成員們聚會時，大夥們幾乎都以素顏入鏡，而她也不例外。

▲Baby素顏整截眉毛淡掉（右）。（圖／翻攝自Baby臉書、李晨微博）

▲Baby素顏整截眉毛淡掉（右）。（圖／翻攝自Baby臉書、李晨微博）

引人注意的是，Angelababy在鏡頭前未施脂粉，膚色依然白皙有光澤，與平常上妝的模樣相比，素淨臉蛋看起來相當稚嫩，唯一不同的是，眉毛部分似乎淡掉了一整截，讓部分網友一時之間認不太出來，不過也有粉絲推測，可能是因為拍照時美肌效果開太強而導致，整體來看，仍不影響Baby如少女般的美貌。

五、張予曦

張予曦演出《如懿傳》江南名妓「水玲瓏」一角，被冠上「最美角色」封號，當時一出場，立刻成為微博熱搜人物，當時一下子成為焦點，她立刻自揭素顏照，真性情的舉動，也意外圈粉不少。

▲張予曦素顏前後對比。（圖／取自張予曦微博）

▲張予曦素顏前後對比。（圖／取自張予曦微博）

張予曦公開素顏照時曾寫下，「其實吧～看了熱搜，我也趕腳（感覺）不太俊～但是比剛起床的真實顏值好看。」照片中的她，容貌有些憔悴，黑眼圈和眼袋也頗為明顯，引來不少網友驚呼，「那眼袋……」、「我的媽啊！女明星素顏都差好多」。不過，她宛如混血兒的深邃五官，卻也依舊亮眼，同時也獲得不少好評。

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素顏, 郭書瑤, 陳子玄, 謝金燕, Angelababy, Baby, 楊穎, 張予曦

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