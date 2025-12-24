王ADEN宜蘭跨年也被砍！官方曝3考量　校唱爭議擴大「2天被撤2活動」

記者田暐瑋／綜合報導

歌手王ADEN近日因校園演出引發爭議，繼台北市宣布取消跨年晚會演出後，宜蘭市公所也於24日緊急跟進，決定取消王ADEN原定於宜蘭市的跨年晚會演出。

事件起因於王ADEN在桃園某高中聖誕演唱會上，因一名女學生臨時登台即興表演顯得不悅，隨後在社群平台上發表影片，引起網友對其「公審未成年學生」的質疑。考量到跨年活動的形象，台北市觀傳局率先決定取消王ADEN的演出，網友們隨後發現他仍在宜蘭市的演出名單上，要求主辦單位重新評估其適合性。

宜蘭市公所24日在臉書發文，表示：「基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出，本所將協請廠商安排其他節目內容替代。」事實上，在台北跨年活動遭取消後，他發聲明強調當初發布影片的本意，是檢討自己在舞台上的臨場反應。

王ADEN澄清，「並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」並表示未來在舞台上的每一個選擇，都會提醒自己影響的不只是表演本身，也包含所有人的感受，未來將不再於任何社群平台回應此事，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。」

