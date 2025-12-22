TRASH葵剛罕見脫了！　「大膽裸上身」洩真實身材：不必完美

▲ 葵剛推出新專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

葵剛選在35歲生日當天，推出新專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，是他送給自己與歌迷的生日禮物，葵剛表示：「這不是一張要讓人變好的專輯，反而是一張寫給情緒低潮時聽的作品，希望讓孤獨和脆弱的人，能有個暫時停靠的角落。」而葵剛也分享「不受歡迎的人」意指各種不受人喜歡的狀態，同時提到自己在感覺到不被理解時，也會感到「不受歡迎」的情緒襲來。

▲▼ 葵剛罕見裸上身拍攝。（圖／華納音樂提供）



此次專輯視覺特別邀請當代攝影藝術家登曼波掌鏡，登曼波在完整聆聽專輯後，希望葵剛能以「最不修飾的狀態」入鏡，於是希望葵剛能試著裸上身拍攝，把所有遮掩與防備暫時放下，回到最純粹的自己。其實葵剛過去也曾以 TRASH「魁剛」的身份，在演唱會舞台上脫去上衣，他坦言自己和許多人一樣，也曾對外貌與身材感到焦慮，但隨著時間，他更希望用最真實的樣子面對自己，不必完美、不必符合誰的審美，也能被好好看見。

專輯概念更來自他腦海中的「隱形馬戲團」，九首歌曲化身九個邊緣角色，唱出在生活中不敢示人的內在狀態，葵剛分享這些角色的存在時常難以被人接受，自己也是從一開始的抗拒、隱藏，甚至懷疑中慢慢走出來，他說：「我感到『最不受歡迎』的狀態，應該是被要求必須理解，但自己卻沒有被理解的失落感。」他透露這樣的狀況也曾發生在與家人的溝通之間。

專輯中的〈不對時〉則特別以台語書寫「不被祝福的戀人」，並且邀請新銳饒舌歌手 RhymeSo合作，歌曲融合輕搖滾與饒舌元素，描寫兩人在錯誤的時間點相遇，以及無法被祝福的感情狀態。而提到選擇用閩南語創作，葵剛說：「我是高雄出生的小孩，小時候就會講閩南語了。加上寫這首歌時，我腦中一直浮現一個海港邊的黃昏畫面，也讓我想到了高雄，因此用講閩南語可能更有味道一點。」