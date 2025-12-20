Joeman「8年前開箱煙霧彈」舊片被挖　掀網兩派戰翻

記者王靖淳／綜合報導

捷運台北車站及中山商圈昨（19）日發生擲彈砍人案，消息曝光後引發外界對於公共安全的焦慮與討論。為此，有網友探討相關危險物品的取得管道，並發文指出，百萬網紅Joeman過去曾拍攝影片開箱煙霧彈，認為其在一般通路似乎能輕易入手。貼文曝光後，引發熱議。

▲Joeman昔開箱煙霧彈影片被挖出。（圖／翻攝自Threads）

事實上，Joeman曾在2017年時在頻道上傳一支名為「超狂！用煙霧彈拍出動作電影？LT40煙霧彈開箱！」的影片，如今隨著北車及中山商圈發生擲彈砍人案，這支影片也被網友翻出來討論，不過目前已搜尋不到該影片。有網友在Threads上留言驚呼煙霧彈似乎容易取得，認為應該管制，也有人持另派看法，表示若要真正遏止暴力事件，應該加強刀具管制，還有網友分析，煙霧彈其實本身沒殺傷性，頂多造成恐慌及視線遮擋，掀起兩派討論。

▲Joeman曾拍片開箱煙霧彈。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

台北市昨（19）日傍晚發生一起震驚社會的隨機攻擊事件。27歲嫌犯張文攜帶自製的煙霧彈與汽油彈，接連在人潮眾多的台北車站及中山商圈實施攻擊。儘管警方迅速展開圍捕，張嫌最終仍選擇畏罪輕生，整起事件共造成包括兇嫌在內的4人死亡、11人受傷。