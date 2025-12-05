LUCAS黃旭熙來台作品曝光！搭擋《影后》林廷憶組CP　吳慷仁也回台拍這部

記者蕭采薇／台北報導

由《一把青》、《斯卡羅》金鐘導演曹瑞原執導、耗時8年籌備的新作《時候》（A Time），今日正式公佈「神仙級」華麗卡司！韓團NCT前成員LUCAS（黃旭熙）先前頻繁現身台灣引發猜測，如今謎底揭曉，原來就是為了拍攝這部大作。此外，金馬影帝吳慷仁也悄悄回台加入劇組，將與言承旭、陳意涵、張鈞甯等重量級演員同台飆戲。

▲黃旭熙（LUCAS）和林廷憶攜手展現浪漫CP感。（圖／台北創造提供）

《時候》講述五個朋友的人生旅程，採用「兩個世代演員共演同一角色」的獨特形式，透過跨時空對話呈現生命光譜。LUCAS黃旭熙將與近期因《影后》爆紅的新生代女星林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球等人，飾演主角群的少年時期。首波曝光的海報中，LUCAS與林廷憶在雨中擁舞，展現出滿滿的青春張揚與浪漫CP感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

成人組卡司同樣強大，找來言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群坐鎮。張鈞甯這次不只演出，更首度擔任監製，這也是她與言承旭繼出道作《白色巨塔》後，暌違20多年再次合作。張鈞甯笑說兩人是「什麼都能聊的好朋友」，這次能把大家聚在一起真的是「時候到了」，曹瑞原導演也放心將賣片重任交給她。

▲（左起）范少勳、黃旭熙（LUCAS）演出不打不相識的兄弟情。（圖／台北創造提供）

曹瑞原導演表示，《時候》耗時超過八年策劃與籌備，十位華麗卡司同台，兩個世代的演員

共演同一角色，透過表演詮釋進行對話，既有共鳴，更有火花，精彩可期。而在影集之外，未來也將進行演唱會、舞台劇、出版品等多元IP 發展。

▲《時候》十位華麗卡司同台，兩個世代的演員共演同一角色，透過表演詮釋進行對話。（圖／台北創造提供）

該劇也開創全新跨界模式，與廠商合作推出衍生影片。12月7日將釋出首波前導，由言承旭（飾 四毛）、陳意涵（飾 寶貝）、張鈞甯（飾 孫潔）以「劇中角色」身份，與少年時期的自己（LUCAS、林廷憶、盧以恩）進行跨時空對話，溫馨且發人深省。