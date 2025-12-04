黃沐妍懷孕認「身體悄悄改變」　自曝便祕困擾：以前從沒想過

記者王靖淳／綜合報導

女星黃沐妍（小豬）日前證實已於10月中旬登記結婚，上個月大方承認目前已經懷孕，最近更在社群上傳短片，分享孕期帶來的生理變化。

▲黃沐妍分享孕期的身體變化。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

黃沐妍坦言，她在懷孕之前其實都沒有在便祕的，然而隨著孕期發展，她深刻體會到身體真的會悄悄改變，「有些以前從沒想過的狀況，也會突然降臨在自己身上。」她也感性地表示，正是這些意料之外的變化，讓她開始重新審視自己的身體需求，進而更懂得善待自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到飲食習慣及生活作息的調整，黃沐妍透露現在的自己，不再只是為自己做選擇。為了給寶寶好的生長環境，對於每口吃進肚子的食物，以及每份補充的營養品，她都變得格外謹慎，會停下來多想一秒、多問一句醫生，確保一切安全無虞才放心。這樣的轉變在黃沐妍眼中，正是成為準媽媽後最溫柔又最堅定的地方，她認為這份小心翼翼是因為愛，所以更謹慎；因為想守護，所以變得勇敢。

▲黃沐妍透露懷孕前很少便秘。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



黃沐妍坦言她慢慢發現，當媽媽並不代表往後的生活只能過得小心翼翼、步步為營，而是多了一個理由，讓她去為自己的人生做出新的選擇。她強調，現在的她更傾向於「選擇照顧好自己、選擇保持快樂、選擇活得更有力量」，因為她認為媽媽開心，寶寶也會感受到。