《颱風商社》上世紀金融風暴引共鳴　「柳橙族」李俊昊從零開始扭轉戰局

2025年末韓國tvN時代商業劇《颱風商社》，由《歡迎來到王之國》李俊昊、《照明商店》金敏荷主演，以1997年亞洲金融風暴的沉重氛圍為背景，在百業蕭條的時代，作為故事核心的「颱風商社」深受波及，再加上社長積勞成疾而猝逝，社長之子強太風（李俊昊飾）只好匆忙上陣；然而，對公司經營一竅不通的太風，又該如何在險惡的商業戰爭中，順利掌舵脫離風暴？

▲《颱風商社》以1997年亞洲金融風暴的沉重氛圍為背景。（圖／翻攝自FB@tvN，下同）

金融風暴下的「狎鷗亭柳橙族」，紈絝子弟與公司助理勇敢對抗時代洪流

由太風父親成立的貿易公司「颱風商社」，不僅在1980年代得優質認證，旗下員工亦懷有一身本領，使得人人都能過上舒適日子，在富裕環境成長的強太風，是個追求享樂至上的「狎鷗亭柳橙族」。好景不常，金融風暴使颱風商社無法支付員工薪酬，導致公司只剩下強太風與助理吳米鮮（金敏荷飾），在父親死後才因此覺醒的太風，決定試圖尋找拯救公司的方法，過程屢次受到競爭對手的陷害、不良民間放款公司的威脅，但在米鮮幫助下，艱難地挺過次次危機。

1980年代末，亞洲各國GDP飛速成長，被稱為亞洲經濟奇蹟，卻也在高速發展的同時，韓國因短期外債太多、外資過度樂觀而進入泡沫階段；隨著泰國宣布放棄維持泰銖匯率，引起外資恐慌並蔓延整個亞洲，韓國亦在1997年底宣布破產，IMF（國際貨幣基金組織）因此啟動救援、接管經濟。除了《颱風商社》，《財閥家的小兒子》、《二十五，二十一》、《分秒幣爭》，皆有針對這個悲觀時代，有著充滿血淚的刻畫。

非典型企業競爭的商戰技巧，刻畫時代深受韓國六、七年級生共鳴！

《颱風商社》前半段揭曉了動蕩不安的時代背景、人物設定，從太風與父親的互動看見典型傳統父親的不擅表達，透過不及說出愛的遺憾，推動角色的覺醒；中後段則是進入非典型企業競爭的描寫，釋出假情報令同業不得不買光庫存、向地下錢莊借款以換取銷售機會，對國際貿易一無所知的太風，反而憑藉欠缺風險衡量的決策，意外地在低迷的韓國市場闖出一片天。

另外，太風與米鮮逐漸醞釀的感情線，也為商業劇更添幾分趣味，雖說是描述商業競爭的時代劇，但故事中的親情、友情、愛情，見證人情在悲觀時代中的變化，也正是深受走過這個時代人們共鳴的理由。《颱風商社》全劇共16集，每集皆以該年代的電視劇名作為標題，第12話〈我活著的理由〉（내가 사는 이유）更是繳出突破10%的韓國都會區收視率，最終話已在11月底上架。

