陳意涵婚禮大哭！曝許瑋甯、邱澤「愛很濃烈」互動　親揭全程不敢離席原因

記者孟育民／台北報導

許瑋甯與邱澤上月 28 日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場眾星雲集。其中陳意涵被捕捉到感動落淚的畫面，引發網友熱烈討論。她日前錄製陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，再度還原當下情緒，形容現場誓詞「就像在看一齣戲」，直言：「人生中難免遇到真愛，他們就是這樣！」

▲陳意涵義氣相挺陶晶瑩，現身節目分享婚禮趣事。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

▲陳意涵婚禮當天大哭。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自Instagram／momoleelee）

陳意涵與許瑋甯曾一起錄製實境節目《光開門就很忙了》，當時兩人同住，她透露當時晚上睡覺的時候，許瑋甯一個晚上都在和邱澤講電話，「我的體感至少超過一小時，就是那種很甜蜜的，他們真的很相愛，因為我現在不會打給我老公了。」直呼這對夫妻私下互動「愛很濃烈」。

▲陳意涵分享許瑋甯、邱澤超有愛互動。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

此外，陳意涵也坦言婚禮當天幾乎都坐在座位上，並解釋原因：「因為現在網友都很嚴格，好像碰到任何人都說沒有邊界感，我想說大家都是好朋友，搞得我真的不敢動。」

最後陳意涵也說，雖然已經沒有很活躍於網路世界，但難免還是會在意網友評價，「我明明什麼都沒做錯，但與其這樣，我就坐在位置上，好險妳有拍我！不然大家都覺得我沒去。」