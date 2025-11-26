還沒等到謝侑芯驗屍報告　黃明志「保釋期再延長2週」將現身警局！

記者蔡琛儀／綜合報導

大馬歌手黃明志上個月22日捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭大馬警方延扣9天後，於13日至26日在警方擔保下獲釋（亦稱口頭保釋），以等待取得死者的驗屍報告，今保釋期滿，稍早大馬警方證實，將繼續延長黃明志的口頭保釋期，為期2週。

▲黃明志的口頭保釋期將延長2週。（圖／亞洲通文創提供）

根據《中國報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監表示，警方將繼續延長黃明志的口頭保釋期，為期2個星期，並表示黃明志預計將於下午3點左右再次現身警局，辦理延長口頭保釋期的相關事項。

日前謝侑芯遺體已火化返台，驗屍報告目前尚未出爐；黃明志雖暫未查出與命案相關線索，但因尿檢被驗出對4種毒品呈陽性反應，以及當場被搜出身上有藍色小藥丸，因此遭指控持毒及吸毒2罪名，預計下個月18日開庭。

而黃明志前幾天才寫了一首歌透露這一個月來的心情，先前也表示，原本安排至明年底的所有工作全被取消，「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋，還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。」馬年新年歌雖已完成創作，但因贊助商都跑了，只好緊急尋求合作廠商，甚至開出保證條件：「MV點閱率若低於1000萬退一半款；若農曆年前我『出事』則全額退。」