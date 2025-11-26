黃明志今保釋到期！「謝侑芯屍檢報告是關鍵」　大馬警方出手下一步

記者田暐瑋／綜合報導

黃明志捲入網紅謝侑芯的命案，保釋期即將屆滿，若謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方有可能再次延長黃明志的保釋期。

黃明志因涉嫌謀殺被拘留，經過兩次延扣後獲得保釋，據《中國報》報導，警方表示，由於副檢察司要求提供完整屍檢報告，暫時未能取得足夠證據進行提控，因此黃明志的保釋期將依報告進度而定，消息人士透露，若報告在26日後仍未完成，警方可再申請延長保釋，具體延長的次數和時長將視案件進展而定。

▲黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝IG／黃明志、謝侑芯）

在保釋期間，警方將無法以謀殺嫌疑再次逮捕黃明志，但仍可根據其在保釋期間的相關權限，隨時召喚他協助調查，若黃明志不配合，警方不排除向法庭申請逮捕令的可能性，在調查過程中若有新線索，是否會重新逮捕黃明志仍需視情況而定，一般來說，警方會優先選擇傳喚涉案者協助調查，而不會立即逮捕

黃明志25日凌晨突然在社群網站發布新歌〈誤解就誤解〉，傳達這一個多月來的心聲。黃明志新歌歌詞直白寫：「誤解的就誤解，討厭的就討厭，汙衊的就汙衊，無言的就無言，誤解的就誤解，敷衍的就敷衍，我走我的路線，態度從來都不變。」對於事發後許多來自各方的爆料也回擊「有人隨便亂擷，為了流量散播謠言。」更表示「就算我墜落了無底深淵，不代表我沒權力去爭辯」。

▲黃明志。（圖／翻攝IG／黃明志）

