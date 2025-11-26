ØZI路邊摸摸超辣女友！　她「身體貼上黏緊緊」深夜放閃全被拍

▲ØZI和女友Jane，兩人在柯震東家的酒吧外親密互動，完全不顧旁人眼光。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

葉璦菱獨子陳亦凡（ØZI）和辣模女友Jane低調交往逾兩年，兩人去年才正式公開認愛。時報周刊CTWANT在11月14日凌晨直擊ØZI和女友Jane，兩人在柯震東家樓下親密互動，Jane緊貼著男友ØZI的身體，而ØZI則是緊摟著女友的小蠻腰，小倆口放閃無極限。毫不掩飾甜蜜氛圍，放閃指數直衝天際。

▲Jane緊貼著男友ØZI的身體，而ØZI則是緊摟著女友的小蠻腰。（圖／CTWANT提供）

11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等車。期間ØZI不時展現舌粲蓮花的幽默功力，逗得Jane笑得前仰後合，兩人濃情蜜意溢於言表。

▲一路上Jane整個人緊貼著ØZI，ØZI則不時展現舌粲蓮花的幽默功力。（圖／CTWANT提供）

車子抵達後，ØZI很紳士的先讓女友上車，小倆口一同搭車返回台北市大安區的高級住宅。下車後 Jane先行至門口等待，跟在後頭的 ØZI拿出感應卡開門，隨即與女友一同進入住宅大樓。

▲ØZI與女友一前一後返回住處。（圖／CTWANT提供）

事實上，Jane早已融入ØZI的家庭圈。去年5月母親節，ØZI在社群分享一家人南韓旅遊的照片，首次公開和Jane的合照，等同正式對外官宣戀情。更有網友發現，他原本在貼文附文中寫下「family trip」，隨後才修改成「Mothers day trip」，似乎早已將 Jane 視為「家人」等級的存在。

▲葉璦菱獨子ØZI音樂才華備受肯定。（圖／CTWANT提供）

之後，兩人經常也透過社群隔空放閃，感情進展相當穩定。今年3 月27日ØZI在自己28歲生日的當天，他曬出女友與朋友們替他慶生的合照，兩人親密貼臉，甜蜜指數再度破表。

▲ØZI今年3月生日時PO照放閃女友。（圖／翻攝自ØZI IG）

