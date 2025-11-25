ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊丞琳宣布台灣辦見面會！
天琴颱風估今生成　連3天探12℃
請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組
台灣體育產業困境！　緯來董事長李鐘培28年咬牙苦撐：不能放棄

記者孟育民／台北報導

NMEA（新媒體暨影視音發展協會）於11月24日舉辦「2025亞洲新媒體高峰會」，緯來電視網董事長李鐘培受邀以「體育產業永續與媒體責任」為題發表演講。他感性點名六家中華職棒球團，表示球團長年投入2至4億、卻仍堅持支持台灣職棒與基層培育，「沒有球團的堅持，就沒有2024世界棒球12強賽的金牌。」他也強調，體育媒體雖連年虧損，但「這就是媒體的社會責任」。

▲▼緯來體育台副總經理台長文大培（左起）、緯來電視網董事長李鐘培、遠雄巨蛋事業總經理李柏熹、中信育樂內容事業部協理詹子慶出席「2025 亞洲新媒體高峰會」。（圖／緯來提供）

▲緯來體育台副總經理台長文大培（左起）、緯來電視網董事長李鐘培、遠雄巨蛋事業總經理李柏熹、中信育樂內容事業部協理詹子慶出席「2025 亞洲新媒體高峰會」。（圖／緯來提供）

李鐘培透露，緯來體育台成立28年，竟有27年都在虧損，累積虧損達24億，仍持續製作轉播、曝光基層賽事，「基層賽事沒人要播、國際賽成本又極高，但我們不能放棄。」他並感謝協助體育發展的數百家企業，從選手的每一面獎牌，到比賽的每一場勝利，背後都有企業贊助的力量。運動部近年成立「體育運動贊助媒合平台」，提供74種賽事選項，更爭取企業捐贈可享175%抵稅、減稅期限延長至10年，成為市場重要支點。

▲▼緯來體育台副總經理台長文大培（左起）、緯來電視網董事長李鐘培、遠雄巨蛋事業總經理李柏熹、中信育樂內容事業部協理詹子慶出席「2025 亞洲新媒體高峰會」。（圖／緯來提供）

▲李鐘培分享經營理念（圖／緯來提供）

談及台灣體育的進程，李鐘培回顧從60年代全民熬夜看少棒、到奧運亞運獎牌屢創新高，再到去年奪下世界12強冠軍，背後是球團改革、運動部制度、文化部支持運動影視敘事，以及體育媒體長期關注的共同成果。他指出，大巨蛋啟用後，中華職棒入場人次從180萬暴增至373萬，是台灣體育產業前進的重要象徵。他也分享緯來贊助選手圓夢的故事：選手可將贊助回饋母校、教練或偏鄉運動設備，「這些善意才是撐起產業的真正力量」。

李鐘培最後呼籲，在市場規模有限、內容成本高昂的情況下，台灣唯有跨界合作、整合賽事、娛樂、觀光生態圈，才能讓體育走向下一階段。他強調，觀眾期待的不只是熱鬧的賽場，而是一個能兼顧公益與商業、讓大家「永遠看得到台灣體育」的永續平台。



 

李鐘培緯來體育台緯來棒球體育

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

