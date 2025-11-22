金馬62／拍「全裸約砲」奪最佳導演！　李駿碩沒房沒車：存錢買自己的電影

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮，由香港導演李駿碩憑《眾生相》奪最佳導演，韓裔加拿大籍導演Lloyd Lee CHOI，則以《幸福之路》拿下最佳新導演。李駿碩受訪時表示：「很不真實，現在才開始回到現實的感覺。今年我看過其他導演作品，我都覺得很厲害。」

▲香港導演李駿碩憑《眾生相》奪最佳導演。（圖／記者周宸亘攝）

《眾生相》以男同志約砲為故事背景，其中卻探討時代與自由。李駿碩說：「故事來自於日常，來自於我看過這些人、談過這些話，感謝每個給我這樣養分的陌生人。」李駿碩坦言，看到串場影片中，春風說的：「可以取個會賣的片名嗎？」他看到就想哭，「因為《眾生相》是我第一部自己改的片名。」

他坦言在籌備過程中一度很猶豫，特別是沒有人想要投資的時候，一度覺得已經沒辦法了。李駿碩也養成習慣，不買房也不買車，過很簡單的生活，「這樣沒有人投資我的時候，我還可以買我自己的電影。」

▲香港導演李駿碩憑《眾生相》奪最佳導演。（圖／記者周宸亘攝）

而34歲的李駿碩也是這次入圍的導演中年紀最輕的，從一票前輩中拿到這座獎，他原本沒有想太多，但被現場媒體提醒後，他開玩笑說：「你這樣說我就惶恐了，你講完我就開始這樣想了。」

▲韓裔加拿大籍導演Lloyd Lee CHOI以《幸福之路》拿下最佳新導演。（圖／記者周宸亘攝）

韓裔加拿大籍導演Lloyd Lee CHOI以《幸福之路》拿下最佳新導演，他開心表示：「一年前我來台北，找到張震拍這部電影。沒想到一年後我又回到這裡，還拿到金馬獎。」而從李安手中拿到這座獎，也讓他格外感激，「我最愛的電影就是《臥虎藏龍》，我看了30多遍。」