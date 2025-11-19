楊謹華被拍「直接把泳衣穿上街」！低胸洩事業線 出國破尺度脫了

記者潘慧中／綜合報導

楊謹華10月拿下本屆金鐘獎影后後，便專心休息慢慢找回體力。近日格外引起討論的是，她19日在社群網站上傳一系列出國度假的照片，其中直接穿著泳衣出門逛街的造型，辣到吸引大批粉絲狂按讚！

▲楊謹華直接把泳衣穿上街。



照片中，可以看到楊謹華上半身穿著一件黑白拼接的細肩帶泳裝，相當映襯她的膚色之外，低胸剪裁也若隱若現出事業線。時而外搭黑色針織罩衫，並在胸前隨性打結，營造輕鬆的慵懶氛圍。

▲楊謹華下半身搭配寬褲。



楊謹華下半身則搭配寬鬆的軍綠色工裝長褲，與短版中空泳衣形成視覺對比，展現纖細緊實的腰線。她腳踩簡約的白色球鞋，無論在草地或街邊取景，都展現出率性的時尚氣息。

▲楊謹華和老公一起享受日光浴。



事實上，日前談到這段假期的最大收穫，楊謹華坦言，不只是身體的恢復，更重要的是心靈的放鬆，「其實最主要的是～～～壓力得到了真正的釋放，那才是關鍵。」

▲楊謹華休假好開心。