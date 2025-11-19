Perfume西脇綾香老公是超大咖社長！「賣包年賺200億」台灣也有店

記者陳芊秀 ／綜合報導

日本人氣女團「Perfume」的36歲成員西脇綾香（A-chan）於11月11日閃電宣布結婚，對象是圈外人，而且是粉絲，喜訊一公開獲得眾人祝福。而她稱老公是「一般男性粉絲」，讓「一般男性」成為網路熱門關鍵字，但是媒體爆出老公其實大有來頭，是知名皮革製包品牌「吉田（吉田カバン）」的第四代社長吉田幸裕，旗下品牌「PORTER」在台灣也相當有名。

▲Perfume西脇綾香閃婚對象是圈外人，並透露是一般男性，結婚申請書請同團2成員當證人。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性SEVEN》報導，西脇綾香的結婚對象，其來頭實在很難說是「普通的一般男性」，因為吉田幸裕的公司「吉田」在全世界擁有高知名度。知情人士透露，吉田幸裕大西脇綾香5歲，人稱「吉田包社長」，吉田包旗下主力品牌「PORTER」，除了東京、大阪的直營店外，在全國百貨公司以及香港、澳門、台灣也都設有店鋪，名揚世界且創業至今有90年歷史，企業理念是「一針入魂」，是日本首屈一指的袋包製造商，他則是繼承了第一代祖父、叔叔、父親之後的第四代社長。雙方在很久以前就透過朋友介紹認識，因此是多年朋友升級成為夫妻。

吉田幸裕不僅是含金湯匙出生的繼承人，在慶應大學畢業之際，因為不想抱持著在自家公司上班的輕鬆心情，特別前往義大利專門學校就讀、工作當作修業，直至29歲回國才進公司。他累積在各個部門工作的經驗，36歲時而且是疫情期間接管公司大位。公司相關人士表示，他將疫情前的公司營業額182億日圓，成長到現在一年超過200億日圓，「是讓公司業績蒸蒸日上的厲害人物」。

▲西脇綾香老公是「吉田包」社長吉田幸裕。（圖／翻攝自X）

報導指出，西脇綾香與吉田幸裕原本是朋友，曾向對方傾訴過自己的戀愛煩惱，也與其他男性交往但分手收場。她有一陣子身材暴瘦，瘦到粉絲都為她擔心，吉田幸裕則是模仿她的飲食生活成功瘦身，理解陪伴著她，兩人雖然交往期間很短，但從朋友變戀人，馬上就有意識到結婚，一口氣發展到修成正果，兩人的友人表示，「吉田先生是最理解a-chan的人，應該是能讓她感到安心的存在吧」。

老公身分曝光後，網友也注意到，西脇綾香的IG上傳過多張揹著PORTER包的照片，2023年Perfume粉絲俱樂部的特別周邊商品，也販售過PORTER的聯名款，但知情人士表示，這些合作期間雙方並沒有交往，只是關係後來有所進展。

▲Perfume曾與PORTER推出聯名款包包。（圖／翻攝自IG）