女神安芝儇、南珉貞現蹤高雄！　《下酒祭》親展廚藝寵粉嗨爆

▲韓國啦啦隊女神安芝儇將現身。（圖／高流提供）



記者翁子涵／台北報導

高雄流行音樂中心年末華麗變身，《下酒祭》攜手韓國觀光公社12月13、14日於海風廣場熱鬧展開，今年特別邀請韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞現場展廚藝獻經典韓式下酒菜，2月13日夜間加碼「K-pop DJ Night」，邀請韓國DJ與舞者聯手帶來沉浸式派對氛圍，從二代團經典到五代團熱曲接力播放，安芝儇也將一同現身，活動兩天也安排K-pop隨機舞蹈挑戰，邀請民眾自由上場，即興重現弘大街頭的熱舞能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南珉貞將現煮經典韓食。（圖／高流提供）



韓劇熱潮持續延燒，今年韓國觀光公社更將「韓劇裡的聲音」真實搬到高流港灣，邀請橫跨民謠、抒情與搖滾的五組韓國新生代音樂人演出。包括以《料理絕配Pasta》OST、〈你今天也辛苦了〉唱出療癒共鳴的女子雙人樂團「屋頂月光옥상달빛OKDAL」；以《魔女》、《Numbers》等OST展現細膩情感的「Choi Ingyeong최인경」；主唱禹奭代表作〈Shine〉創下2億5千萬次點閱紀錄的搖滾樂團 「KIK」。

創作《愛情發芽中》、《因為不想吃虧》OST的「 LEE ARAM이아람」；以及以《酒醉羅曼史》展現溫柔聲線的「Bily Acoustie빌리어코스티」，將帶來浪漫動人的韓劇OST現場體驗。高流同時邀請臺灣樂團「The Chairs 椅子樂團」、「公館青少年 GGteens」、「普通隊長 Captain Ordinary」、「上山」、「梁河懸」與「2025樂團興奮波」推薦團共同登場，串聯韓流與臺灣音樂能量，獻上跨國共演，活動全程免費入場。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

