謝侑芯火化！閨蜜謝薇安哀悼「一個人躺在那邊25天」：妳辛苦了

記者張筱涵／綜合報導

台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，引發外界不捨。今（16日）於當地完成火化，謝侑芯父母透過視訊送別愛女最後一程，悲痛不已。閨蜜謝薇安也在Instagram限時動態發文悼念，字字句句充滿深深悲傷。

▲謝薇安（左）哀悼謝侑芯。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian、irisirisss900）



謝薇安在第一則限動寫下：「羽化成仙，祢會是天上最美的仙子。一個人躺在那邊 25 天⋯⋯堅強勇敢的祢，辛苦了。」短短幾句，道盡好友長期等待答案、承受痛苦的心情。

第二則限動中，謝薇安以宗教祈禱為謝侑芯送行：「因父及子及聖神之名，願主與我們同在。主，耶穌基督，全人類的救主，一切生命的施予者……」並引用經文祈求主以慈愛接納謝侑芯的靈魂：「如今過世的我們的好友謝侑芯女士，我們不求祢使她復生，只求祢廣施慈恩，使她進到天父所準備的安息之所。」

謝薇安也願謝侑芯與善良的亡者一同復活、團聚於天國，「分享永福永生，讚頌祢、感謝祢——人類的唯一救主。」

▲▼謝薇安發文哀悼。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）