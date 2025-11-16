謝侑芯靈堂「不見遺照」簡約佈置曝光！他低調送最後一程 場面哀戚

記者潘慧中／綜合報導

31歲「護理系女神」台灣網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝，事隔超過25天，遺體於16日被領出後，隨即被載去火化場。進行火化儀式前，疑似代表家屬的男子低調現身拍下她的最後身影，場面哀戚。

▲謝侑芯簡約靈堂佈置曝光。（圖／中國報）



據《中國報》報導，謝侑芯家屬代表律師陳俊達與數名殯葬業者於16日早上抵達醫院太平間，辦理領屍手續。另有兩名大體化妝師隨行，一起進入太平間為她整理儀容，過程大約花費1小時。

▲▼謝侑芯家屬為她聘請兩名化妝師。（圖／中國報、翻攝自Instagram／irisirisss900）



前往火葬場後，律師陳俊達等人按照殯葬業者的儀式，在謝侑芯的靈柩前上香祭拜，隨後由道士進行約5分鐘的超渡儀式。接著，代表家屬的男子拍下她的最後身影，提供給家人紀念，最終於早上10點半正式進行火化。

▲謝侑芯已完成火化。（圖／中國報）

事實上，謝侑芯於馬來西亞猝逝後，歌手黃明志一度因涉案被捕，但13日已獲釋。針對黃明志獲釋的原因，馬來西亞檢察總長丹斯里莫哈末杜蘇基12日表示，警方的調查報告尚未發現任何線索能將黃明志與謝侑芯的死因產生連結，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死死者。」因為沒有新證據，黃明志便可獲釋。不過他也補充強調，如果後續調查有任何新發現，檢察署仍會採取相對應的行動。

▲謝侑芯於馬來西亞猝逝，黃明志一度因涉案被捕。（圖／翻攝自Instagram／irisirisss900、namewee）



截至目前為止，警方仍持續調查此命案。金馬警區主任沙扎里助理總監透露，警方已尋求武吉阿曼刑事局的頂尖技術支援，協助破解黃明志與死者謝侑芯的手機內容，「我們打不開（手機），必須由專門的技術團隊才能打開，不是隨便每個人都可以操作的，如果有權限，想打開什麼都行。」