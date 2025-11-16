看SJ前「在麥當勞做勞作」！陳庭妮0偽裝全被拍：羨慕美術很強的人

記者潘慧中／綜合報導

韓團SUPER JUNIOR自14日起在台北大巨蛋連唱3天，吸引大批「E.L.F.」前去朝聖，其中還包括了陳庭妮。有趣的是，她進場前還和同行友人在附近的麥當勞做勞作，超有愛一幕全被拍了下來。

▲陳庭妮在麥當勞做勞作。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



從Instagram限時動態中，可以看到陳庭妮穿著亮藍色襯衫，內搭白色T恤，下半身配上米白色寬版長褲與白色球鞋，清爽配色呈現隨性又帶點中性帥感的風格。

▲陳庭妮15日去看SUPER JUNIOR的演唱會。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



有趣的是，陳庭妮和同行友人在進場之前，先在附近的麥當勞做應援小物。只見她拿著一個藍色紙盒，上面印著「SJ 25」的字樣，還加上了小愛心，「兩位盡力了的少女～羨慕美術很強的人。」

▲陳庭妮和朋友一起做應援小物。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



值得一提的是，曾和SUPER JUNIOR利特合作拍攝節目《客家廚房》的江宏傑也低調到場力挺，他和陳庭妮完全沒有戴帽子或口罩偽裝，意外展現私下親民的一面。

▲陳庭妮和江宏傑都沒有偽裝。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）