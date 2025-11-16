國光女神被診斷「前額葉失能」！徵兆曝光 臥床空轉3月：回訊息都吃力

記者潘慧中／綜合報導

梁云菲（Nana）因參加《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，豪邁直爽的作風備受喜愛。但令人心疼的是，她近日首次公開經過診斷後的身心狀態，「我的腦部測驗結果，非典型憂鬱症：鬱期，一個字，慘！但我也沒辦法控制，前額葉失能認證。」

▲梁云菲公開檢測數值。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



梁云菲坦言最近總有種被抽空的感覺，「大概有快3個月的時間，時不時就會出現整個人在空轉的狀態。」她透露每天除了吃飯之外，其他時刻幾乎就是「躺在床上，什麼都做不了」。

偶爾仍可以勉強和朋友聚會，「可以笑，可以表現自若」，但梁云菲通常沒多久就感到能量被抽乾。雖然沒有遭遇特別難過的事情，「但就是感受不到情緒」。即使是簡單的工作或回覆廠商訊息，「對我來説都很吃力，甚至逃避」，影響程度已經滲入生活。

▲梁云菲最近總有種被抽空的感覺。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



在醫師建議下，梁云菲做了NIRS近紅外線腦血流檢測，主要是在語言流暢度任務中，觀察前額葉皮質的活化程度。她解釋：「前額葉負責情緒調節、專注力、行為控制、計畫與語言。」而她的檢測結果顯示，「一開始有反應，但很快就往下掉到極低的地方，進入低活化狀態。」

根據檢測數值，梁云菲的前額葉整體活化量為14.8，落在重鬱症的中等區間，「代表前額葉現在確實偏低能量」，與醫生診斷的「非典型憂鬱症的鬱期完全吻合」。

▲梁云菲本來以為自己很有病識感。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



梁云菲坦言，看到圖表後才真正理解自己的狀態。她以為自己很有病識感，只是覺得「有時候只是懶或體力不好容易累」，沒想到竟是「前額葉失能，還好幾個月了」。她說，如果沒有檢測，她完全不知道自己「原來處於鬱期好一陣子」。

梁云菲提醒，憂鬱不一定是想不開或負面表現，「有時候空轉，感覺靈魂被抽空，或是感受不到情緒，這也是憂鬱的一種表現。」她強調必須正視問題，「既然知道問題就面對問題，並接受每一個階段的自己。」

▲梁云菲正視自己的情緒。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



最後，梁云菲向正在面對類似困境的人喊話：「希望這段文字能讓你知道，你的感覺是真的，而你的大腦也值得被好好安放。用正確的眼光看待自己，才不會用不正確的角度來評判。」

梁云菲IG全文：



我的前額葉失能日記

大概有快三個月的時間，

時不時就會出現整個人在空轉的狀態，

每天就是躺在床上，甚麼都做不了，

除了進食，其他時間像是個廢人。

偶爾勉強跟朋去赴約，

可以笑，可以表現自若，

但總是很快就感到能量耗盡。

沒有特別讓我難過的事情，

但就是感受不到情緒。

有些許簡單的工作，或是回覆廠商訊息，

對我來説都很吃力，甚至逃避，

真的已經影響到我的生活了。

-

醫生建議我做NIRS 近紅外線腦血流檢測，

是在進行「語言流暢度任務」時，

觀察我的前額葉皮質在思考與專注時的活化反應。

前額葉是我們的大腦中，

負責情緒調節、專注力、行為控制、計畫與語言的核心。

這裏的血流越高 ，代表大腦前額葉越活化，功能越正常。

-

圖一：「大腦活化程度」的比較圖。」

健康人（綠）：語言任務時前額葉血流快速上升 → 大腦反應快

重鬱症（藍）：上升較少 → 前額葉比較慢、比較鈍

思覺失調（紅）：更低

躁鬱症（青藍）：反應比重鬱症稍高，但比健康人低

圖二：我測試的曲線

我的前額葉一開始有反應，

但很快就往下掉到極低的地方。

進入低活化狀態。

前額葉仍能啟動專注與語言功能，

大腦初期反應還是存在的，但中後段就快速下滑，

進入低活化。

這代表活化維持困難，認知負荷下前額葉很快疲乏，

大腦效率下降，精神能量容易耗盡。

Integral（前額葉整體活化量）：

• 健康人：20–35

• 重鬱症：10–20

• 思覺失調：0–10

我的 14.8 落在重鬱症的中等區間，

代表前額葉現在確實偏低能量，

與這次醫生診斷的，

非典型憂鬱症的鬱期完全吻合。

-

看到這張圖，我更能理解自己的狀態，

我以爲自己是個有病識感的人。

覺得可能有時候只是懶或體力不好容易累，

沒想到竟然是前額葉失能，還好幾個月了。

如果沒有檢測，

我真的不知道原來處於鬱期好一陣子。

憂鬱不是一定要想不開或表現負面，

有時候空轉，感覺靈魂被抽空，或是感受不到情緒，

這也是憂鬱的一種表現。

既然知道問題就面對問題，

並接受每一個階段的自己。

如果你也正經歷類似的狀態，

希望這段文字能讓你知道，

你的感覺是真的，

而你的大腦也值得被好好安放。

#用正確的眼光看待自己

#才不會用不正確的角度來評判