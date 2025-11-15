汪小菲餐廳出事了！一票消費者「腹瀉到沒力」 美國衛生局勒令停業

記者潘慧中／綜合報導

汪小菲是麻六記創辦人，最近更首度在洛杉磯展店，吸引不少人潮光顧。沒想到，最近被多位消費者集體投訴出現食安問題，當地衛生局介入調查後，他的餐廳隨即遭勒令停業！

▲汪小菲是麻六記創辦人。



麻六記10月底在洛杉磯開設首間海外分店，不料剛開幕半個月就爆發食物中毒事件。有民眾向陸媒《南都灣財社》透露，11月1日帶兒子去該門市吃了番茄麵、酸辣粉和炸雞後，不但小孩肚子痛，她也隨即趕到噁心、頭暈並上吐下瀉。

（圖／翻攝自小紅書）



另一名在同一天到該門市用餐的客人表示，吃完隔天就出現腹瀉症狀。有鑑於有不少消費者集體投訴「腹瀉到沒力出門」、「拉肚子拉到脫水」等，當地衛生局火速前去調查，並發現食品溫度不安全，包括一個冷藏間無法維持5℃的最低溫度，於是勒令該餐廳停業，直到解決冷藏設備的問題。

值得一提的是，在消費者投訴的貼文下，有一個名為「麻六記酸辣粉洛杉磯鑽石廣場店」的帳號留言表示，「針對近期部分顧客反饋的情況，我們深感抱歉，也非常重視。該帳號坦言，洛杉磯衛生部門在檢查過程中發現冷藏設備存在溫度波動，「為確保運營符合標準，我們已立即完成設備檢修與全面整改，並正積極配合覆查。」

（圖／翻攝自微博）



「麻六記酸辣粉洛杉磯鑽石廣場店」的帳號還透露除了一定會退款，也將藉此機會「進一步優化了儲存與出餐流程，以更高標準和更穩定的管理，持續提升用餐品質。」