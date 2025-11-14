ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
孫儷14歲帥兒露逆天顏值
開始上班後「喝爆手搖飲」全場爆共鳴
修杰楷、坤達、陳柏霖、書偉、小杰遭求刑
徐千京昔陷毀容低潮「照鏡子都難受」　道謝李進良：把我拉出深淵

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星徐千京最近趁著「世界善意日」，並在社群平台發布長文，大方向外界揭露了一段自己「關於『重生』的故事」，同時也向幫助過她的貴人們說聲謝謝。

▲▼徐千京。（圖／翻攝自Instagram／kerryhsu1217）

▲徐千京。（圖／翻攝自Instagram／kerryhsu1217）

徐千京透露，她在大約七、八年前，曾經歷了一場讓她幾乎想放棄的意外，導致她眼皮受創、視力影響。這場意外讓她瞬間失去工作工具，陷入人生的最黑暗時期，不但連照鏡子都難以接受，更一度嚴重到需要去看精神科，也讓家人為她感到相當擔心。

在這段低潮中，媽媽的一番話，點醒了徐千京。媽媽告訴她：「不要覺得毀容就代表失去一切，把它當成你的韜光養晦。」並鼓勵她多學才藝。於是徐千京跑去考了廚師、麵包師證照，更學了鋼管舞、武術，一步步地找回勇氣。

▲▼徐千京。（圖／翻攝自Instagram／kerryhsu1217）

▲徐千京昔陷毀容低潮。（圖／翻攝自Instagram／kerryhsu1217）

不過，徐千京也特別感謝生命中的「大貴人」——李進良醫師。她形容，李進良是在她最不知所措的時候，把她拉出深淵的關鍵力量，不但鼓勵她，更為她安排了十多次的治療，讓她備感溫暖。

如今在走過黑暗後，徐千京坦言，雖然現在在鏡頭前仍會因在意不對稱而緊張，但她已學會將這一切都視為經歷的一部分。她也想藉著這個特別的日子，感謝所有曾幫助過她的人，包含父母、朋友、李進良，以及，民視《好運來》製作單位，「謝謝所有的善意，讓我們都能成為彼此生命中的光。」

▲徐千京。（圖／翻攝自Instagram／kerryhsu1217）

▲徐千京道謝李進良。（圖／翻攝自Instagram／kerryhsu1217）

徐千京

