曹雅雯一句話…讓羅時豐笑到岔氣　曝「唱歌不倒嗓」秘訣

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后曹雅雯作客前輩羅時豐的YouTube頻道《大牛比較攬》，宣傳11月28日的演唱會，兩人許久不見，只見曹雅雯一看到羅時豐就緊盯著他，隨後突然冒出一句「你戴放大片耶！」讓羅時豐笑岔了氣。

▲▼ 曹雅雯上羅時豐節目。（圖／《大牛比較攬》提供）

▲曹雅雯上羅時豐節目。（圖／《大牛比較攬》提供）

節目中曹雅雯親自下廚，端出拿手招牌「剝皮辣椒雞湯」，沒想到才喝第一口就讓羅時豐嗆到頻頻咳嗽，原來這湯不僅辣，酒也下得重，曹雅雯笑說：「我真的很愛喝酒，以前參加唱歌旁邊保溫瓶，裡面放的都是啤酒，喝水會倒嗓，屢試不爽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從小就出道，擁有一副好歌喉的曹雅雯透露，其實當初踏上歌唱路，媽媽完全不支持，「我真的很想要去比，因為我看可以有獎金、獎品，當時單純就想要獎品，所以跟我媽談條件，每個學期都考前三名才能去比賽。」爸爸則力挺到底，無論何時都開Youtube看女兒唱歌的影片。

▲▼ 曹雅雯上羅時豐節目。（圖／《大牛比較攬》提供）

▲曹雅雯親自為羅時豐下廚。（圖／《大牛比較攬》提供）

曹雅雯透露四月份開始巡迴的「望南」演唱會，從決定要辦到正式開唱只有短短3個月的準備時間，但為了爸爸一定要如期推出，「我爸有鼻咽癌，那時候我已經知道他差不多了，所以我就想說這一定是他最後一次看我唱歌，所以我非開不可。」曹雅雯也表示，月底演唱會有加入粉絲互動，任何疑難雜症都可以寫紙條提問，粉絲服務做好、做滿。

【警察姐姐萬歲XD】阿金遇2警來店撲上前撒嬌 最後完全冷落警察哥哥

