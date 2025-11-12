歐陽妮妮想生3個遭秒拒　廣告小妹：出不了力就出錢減輕老公負擔

記者王靖淳／綜合報導

藝人歐陽妮妮去年嫁給張書豪，並在今年1月迎來寶貝兒子「睦睦」出生，最近她公開在節目中表示想生3個，結果張書豪巧妙地迴避、婉拒，片段播出後立刻掀起討論。為此，網紅廣告小妹也在臉書發文分享她對此事的看法。

▲歐陽妮妮公開表示想生三個。（圖／翻攝自微博）

談到歐陽妮妮在節目中表示想生三個，廣告小妹表示，歐陽妮妮之所以會有如此天真的想法，應該是源自於娘家歡樂的成長氛圍。她直言，這種事情他們夫妻高興就好，「歐陽妮妮如果有條件，生三個又何妨。」不過，廣告小妹也指出，如果生三個小孩，未來苦的是張書豪，那麼若歐陽妮妮出不了力，她就要出錢來減輕老公的負擔，這樣才是解決之道。

▲廣告小妹發文談論歐陽妮妮。（圖／翻攝自Facebook／凡槿廣告小妹）

事實上，歐陽妮妮與張書豪最近登上陸綜《亂室英雄》，請來專業人員為一家三口整理家裡，同時也是首度公開夫妻倆在杭州家的內部。值得一提的是，歐陽妮妮透露內心其實想要3個小孩，像自己家裡一樣有手足的陪伴，但是張書豪則堅持一個就好，並以迴避、婉拒的態度應對老婆。夫妻倆的真實反應曝光後，立刻掀起兩派網友討論。