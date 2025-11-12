黃明志調查報告完成！謝侑芯遺體停放20天難領回　警公開下一步進度

記者田暐瑋／綜合報導

藝人黃明志近日捲入網紅謝侑芯命案，9日遭到二度延扣，黃的律師10日出面發聲，表示黃明志堅持是無辜的，對於指控一概否認。12日最新進度曝光，警方已完成相關調查報告，並提交給副檢察司，目前正等待檢察署的最新指示，以決定是否對黃明志提起控訴。

據《中國報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監表示，警方已將案件報告呈交，在收到進一步指示之前，無法確定是否會對黃明志提控，檢察署的指示將對案件的進一步處理至關重要，「至於是否提控黃明志，以及將援引哪一條文提控，警方必須在收到最新指示後才能做出決定。」

▲黃明志捲台網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自Instagram）

至於謝侑芯遺體自命案發生至今已經長達20多天，何時才能夠領出？沙扎里透露，仍需等待相關程序的完成，並未給出具體時間表。吉隆坡總警長拿督法迪爾指出，警方初步調查發現，死者謝侑芯與嫌犯黃明志生前有著「超越友誼的親密和特殊關係」，兩人從國外同行入境馬來西亞後便一同入住飯店，直到命案發生，期間幾乎形影不離。法迪爾表示，「根據目前掌握的線索，他們的關係親密、特殊，但細節不便透露。」