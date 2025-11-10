「J女郎」直播PK遭男子狂飆髒話　她淡定唸佛經逼退：才第一段

記者蔡宜芳／綜合報導

女星李思潔（原名李潔）在2005年曾與周杰倫合作拍《周杰倫音樂愛情故事》，獲封「J女郎」，後來也曾參演本土劇，但近年她將重心放在短影音和直播。李思潔日前曝光一則直播PK片段，只見對方瘋狂辱罵，她都不為所動，也讓網友爆笑。

▲李思潔近年淡出演藝圈，主要經營短影音和直播。（圖／翻攝自Facebook／李思潔-短影音搞笑女王）

李思潔7日上傳與一名男子直播連線PK的片段，寫道：「這不是搞笑橋段！這是真實遇到的89。」影片中，對方不斷飆髒話挑釁，還說：「那我們輸了，出來做礙（愛）。」對此，李思潔只是冷臉回覆：「我有要跟你玩嗎？」

▲李思潔淡定應對男子挑釁。（圖／翻攝自Facebook／李思潔-短影音搞笑女王）

後來，男子持續辱罵，還諷刺李思潔是過氣藝人。不過，李思潔倒是老神在在，不僅無視對方的話，一邊吃點心，最後甚至看起佛經，還一邊配誦經的聲音，成功逼退男方。見對方跑了，李思潔還幽默表示：「都還沒唸完，才唸第一段。」冷靜的反應讓網友笑翻。

▲李思潔唸佛經逼退對方。（圖／翻攝自Facebook／李思潔-短影音搞笑女王）