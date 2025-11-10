ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

眾藝人合照「女星被叫前排下跪拍照」
「3地區」放颱風假機率最高
黃明志「15年女友」真實關係曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

妮妮 Nico 洪榮宏 朱茵 趙露思 泫雅 一粒 朴偉

「J女郎」直播PK遭男子狂飆髒話　她淡定唸佛經逼退：才第一段

記者蔡宜芳／綜合報導

女星李思潔（原名李潔）在2005年曾與周杰倫合作拍《周杰倫音樂愛情故事》，獲封「J女郎」，後來也曾參演本土劇，但近年她將重心放在短影音和直播。李思潔日前曝光一則直播PK片段，只見對方瘋狂辱罵，她都不為所動，也讓網友爆笑。

▲▼「J女郎」直播PK遭男子狂飆髒話　她淡定唸佛經。（圖／翻攝自Facebook／李思潔-短影音搞笑女王）

▲李思潔近年淡出演藝圈，主要經營短影音和直播。（圖／翻攝自Facebook／李思潔-短影音搞笑女王）

李思潔7日上傳與一名男子直播連線PK的片段，寫道：「這不是搞笑橋段！這是真實遇到的89。」影片中，對方不斷飆髒話挑釁，還說：「那我們輸了，出來做礙（愛）。」對此，李思潔只是冷臉回覆：「我有要跟你玩嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「J女郎」直播PK遭男子狂飆髒話　她淡定唸佛經。（圖／翻攝自Facebook／李思潔-短影音搞笑女王）

▲李思潔淡定應對男子挑釁。（圖／翻攝自Facebook／李思潔-短影音搞笑女王）

後來，男子持續辱罵，還諷刺李思潔是過氣藝人。不過，李思潔倒是老神在在，不僅無視對方的話，一邊吃點心，最後甚至看起佛經，還一邊配誦經的聲音，成功逼退男方。見對方跑了，李思潔還幽默表示：「都還沒唸完，才唸第一段。」冷靜的反應讓網友笑翻。

▲▼「J女郎」直播PK遭男子狂飆髒話　她淡定唸佛經。（圖／翻攝自Facebook／李思潔-短影音搞笑女王）

▲李思潔唸佛經逼退對方。（圖／翻攝自Facebook／李思潔-短影音搞笑女王）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李思潔李潔

推薦閱讀

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

7小時前

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

11/9 13:15

專訪／炎亞綸最新動向曝光！　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

專訪／炎亞綸最新動向曝光！　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

16小時前

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

3小時前

那對夫妻妮妮突不適送醫！　醫告知「進加護病房觀察」Nico崩潰腿軟

那對夫妻妮妮突不適送醫！　醫告知「進加護病房觀察」Nico崩潰腿軟

11/9 20:03

黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.6億

黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.6億

12小時前

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

11/9 20:35

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

2小時前

眾藝人合照「女星被叫前排下跪拍照」！男星爽站後排　影片曝光掀眾怒

眾藝人合照「女星被叫前排下跪拍照」！男星爽站後排　影片曝光掀眾怒

8小時前

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光　8年前發掘她進演藝圈

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光　8年前發掘她進演藝圈

11/9 13:09

王瞳單身3年認了有同居人！　「在家不穿衣」拍到大尺度私密照

王瞳單身3年認了有同居人！　「在家不穿衣」拍到大尺度私密照

7小時前

朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了

朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了

11/9 13:21

熱門影音

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了
明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！

明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了

劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了
王柏傑拍戲缺席宣傳　林柏宏傳訊催：該上班了

王柏傑拍戲缺席宣傳　林柏宏傳訊催：該上班了
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光

蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作

明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作
Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

看更多

【誰才是大人？】湘荷妹看馬麻亂切蛋糕：可以去冷靜了

即時新聞

剛剛
剛剛
23分鐘前12

「J女郎」直播PK遭男子狂飆髒話　她淡定唸佛經逼退：才第一段

2小時前34

Joeman宣布停播「Joe是要對決」！　認倦怠憂鬱：吃得不再快樂

2小時前0

明華園星三代轉戰大銀幕！免熱身「當場後空翻」　親爸北上力挺

2小時前111

辛龍如何解釋劉真的離開？ 「我告訴女兒媽媽成仙了」

2小時前3712

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

3小時前46

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

3小時前11

玉兔卸貨倒數「氣到狂流鼻血」！　血崩畫面嚇壞尪：很怕一屍兩命

3小時前32

爆是王力宏新女友！　火辣女歌手露面親解「真實關係」

3小時前1014

三上悠亞加盟夢想家！　啦啦隊長梓梓「真實反應曝光」激動喊話

4小時前0

指定曾敬驊！《想見你》團隊撂狠話「不演就賣給韓國」　李沐哽咽

讀者迴響

熱門新聞

  1. 台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！
    7小時前5626
  2. 洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆
    11/9 13:1514
  3. 專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」
    16小時前2025
  4. 劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應
    3小時前86
  5. 那對夫妻妮妮突不適送醫
    11/9 20:034012
  6. 黃立成：祝大家別被破產清算！玩幣慘賠負債4.6億
    12小時前2219
  7. 61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！每次露面都戴假髮
    11/9 20:35101
  8. 辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」
    2小時前7412
  9. 眾藝人合照「女星被叫前排下跪拍照」！影片曝光掀眾怒
    8小時前2810
  10. 趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光
    11/9 13:0942
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合