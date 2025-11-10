抗癌主播驟逝！菅谷大介享年53歲　「健檢超音波異狀」竟是胰臟癌

記者陳芊秀／綜合報導

日本知名主播菅谷大介於本月8日病逝，享年53歲。他除了報導新聞、生活資訊節目，更活躍於體育賽事播報，2022年被診斷出罹患胰臟癌，手術後回歸電視台工作，並時常分享抗癌經歷。

▲抗癌主播菅谷大介驟逝，享年53歲。（圖／翻攝自IG）

綜合日媒報導，菅谷大介在本月7日晚上結束工作回家後，感覺身體不適，隨即緊急送醫，但情況急轉直下，於隔天8日因消化道出血逝世。他1997年進入日本電視台工作，除了參與多個綜藝節目外，還負責主持新聞與資訊節目。他在體育實況轉播的表現非常出色，包括箱根驛傳（大學長跑接力）、職業摔角、高爾夫等各個領域。

然而菅谷大介在2021年底健檢做超音波時被醫師發現異狀，2022年1月被診斷出罹患胰臟癌，同年4月接受了約4小時的腹腔鏡手術，並於月底重返工作崗位。同年8月對外公開病情，之後開設Instagram帳號，一邊擔任播報部管理職、一邊分享自身的抗癌經歷，鼓勵無數病友。

▲菅谷大介曾發文，當時他做健康檢查時，做超音波時醫師發現有異狀，後來被診斷出罹患胰臟癌。（圖／翻攝自IG）

菅谷大介最後一次以主播身分工作是在11月2日，負責轉播男子高爾夫賽事「Fortinet Players Cup」決賽的現場解說。他同時也是播報部副部長，直到7日仍在正常履行其他職務。

日本電視台發表追悼聲明表示：「自菅谷先生於2022年公開罹患胰臟癌後，他始終以積極的態度在主播及管理職兩個角色中奮鬥，我們直到最後一刻都看到他努力的身影。此次突如其來的噩耗令全體員工深感震驚與悲痛。我們衷心感謝故人對公司的貢獻，並向其家屬致以最誠摯的哀悼之意。」