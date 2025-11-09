唐振剛自首閃兵首露面「現身禱告」！牧師宋逸民陪面對：希望大眾給機會

記者孟育民／台北報導

宋逸民、陳維齡、吳東諺、白家綺、林道遠、靜香、周子寒、李又汝、鄭亦真、張文綺等藝人齊聚，今（9日）現身TVBS《聖誕音樂慶典》錄影，用愛分享滿滿聖誕祝福與感動時刻。然而日前主動赴新北地檢署自首閃兵的唐振剛，低調在台下虔誠禱告，他頭戴鴨舌帽、口罩包緊緊，不過才沒一會的時間，就消失在人群的喧鬧中。

▲▼唐振剛低調現身禱告。（圖／記者孟育民攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳東諺解釋，唐振剛此次前來是因為最近家中長輩過世，所以有提前告知會現身禱告，「當初他在做出想要面對的決定的同時，也有跟牧師跟師母說，我們有為他守望，希望給他一點時間去面對。」對於唐振剛年輕時所犯的錯，牧師宋逸民則說：「站在牧師的立場，我們就是關心他、陪伴他，為他禱告，讓他這段時間重新沉澱，再對面自己。」

宋逸民私下也有陪伴唐振剛，語重心長表示：「那都是那麼多年前的事情，我們就只能陪伴他，他有一個願意調整的心是很好的事情，希望社會大眾給他一點機會。」

▲▼宋逸民、陳維齡、張文綺、小薰、林道遠、吳東諺、白家綺等人進棚錄製 《聖誕音樂慶典》。（圖／記者李毓康攝）

事實上，唐振剛先前承認，他當年是以「高血壓」的病歷證明而未服役，他躲避兵役的方式和日前曝光的其他藝人們大同小異，但因本案自首後目前已進入司法程序，基於尊重司法及偵查不公開原則，無法進一步透露更多內情，但相關情狀，在檢察官面前，他均坦承不諱，也毫無隱瞞。

唐振剛表示，之前檢警單位的三波偵查行動，矛頭都未指向他，但他反覆思考，覺得不該心存僥倖，而應該勇於面對自己年輕時所犯下的錯誤，所以決定在犯行尚未被發覺前就主動自首，並表示願意接受裁判，成為演藝圈首位自首閃兵的男星。



