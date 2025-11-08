馬來西亞鞭刑有多可怕？　媒體人揭恐怖過程：看完沒人敢推

記者王靖淳／綜合報導

歌手黃明志被爆出牽涉網紅謝侑芯猝逝案，全案目前改以謀殺罪偵辦，消息曝光後不只引發外界關注，同時也讓馬來西亞的鞭刑制度，再次被拿出來討論。為此，媒體人林裕豐最近就上節目揭露鞭刑的恐怖真相。

▲黃明志。（圖／翻攝自Facebook／Namewee黃明志）

媒體人林裕豐在節目《震震有詞》中透露，自己過去曾因台灣詐騙猖獗，而受打詐團體邀請，共同研討引進鞭刑的可能性。沒想到，大家在看完了行刑的完整影片後，就表示不會再繼續推了，為此他直呼：「那個是真的很可怕。」林裕豐接著還原鞭刑的過程。他形容，受刑人會被綁成X型，這個姿勢會讓身體無法把核心力量蓄積，處於最裸露的狀態。

不僅如此，就連執行甩鞭的人，都得經過訓練，甚至還得做健康檢查，以確保肩關節健康，能完整地使出百分之百的力量。林裕豐表示，行刑官會利用鞭尾效應，讓鞭子在空中發出響聲。他進一步透露，在打完第一鞭後，由於皮膚早已皮開肉綻，因此獄方會先幫忙上藥，接著在上好藥之後再來第二鞭，同時也透露，許多人都會在過程中被鞭到暈倒。

▲林裕豐上節目談論鞭刑。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）



林裕豐坦言，雖然這種刑罰被外界視為不文明，但在當地卻被認為是嚇阻犯罪最有效的方式，「因為他們覺得這個是有效的，因為這種物理性的傷害對你的一個警戒程度是有效的。」而在看盡了台灣詐騙的亂象後，林裕豐也在節目中忍不住感嘆：「台灣可以想一想，詐騙犯真的就鞭了吧。」