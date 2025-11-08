名導來台「買F4閃卡」還配《流星雨》！　點名原班人馬：想重拍《流星花園》

記者蕭采薇／台北報導

以《戀愛疹療中》、《愛情超競速》等，成為泰國炙手可熱新銳導演的納瓦波（Nawapol Thamrongrattanarit），帶著新片《Human Resource》來台參加金馬影展。他一抵達，就秀出在台灣買的「流星花園閃卡」，還專業的配上《流星雨》的音樂。他受訪時也開玩笑，希望讓F4重新合體，再拍一次《流星花園》。

▲泰國名導納瓦波（Nawapol），帶著新片《Human Resource》來台與影迷見面。（圖／金馬影展提供）

納瓦波8日與媒體茶敘，他坦言，自己大概是從2000年左右開始看電影，當時就受到蔡明亮、楊德昌等導演的影響，台灣可說是納瓦波重要的電影啟蒙之地。

但納瓦波也說：「不過同一時間，流星花園在泰國是特殊的爆紅現象，大家都有看過。」這也是他來台灣後看到F4倍感親切的原因，納瓦波更秀出自己的手機背殼，裡頭就放著那張閃卡。納瓦波笑說：「有機會可以找我重拍《流星花園》，不用重新選角，F4四個可以一起來。」

▲導演納瓦波來台買「流星花園閃卡」。（圖／翻攝自IG）

玩笑歸玩笑，納瓦波也有真心想做的台灣演員，就是女星桂綸鎂。納瓦波說，當年看了《藍色大門》就被桂綸鎂驚豔，「我17歲時就想跟她合作，現在一樣很想。」

除了電影外，納瓦波也是泰國知名的廣告導演，甚至許多台灣人曾看過的「泰國創意廣告」都是出自納瓦波之手，像是近日引起熱烈討論，與《初戀那件小事》女星平采娜合作的香水廣告。

▲泰國名導納瓦波（Nawapol）表示，從17歲就想看桂綸鎂合作。（圖／金馬影展提供）

被問到兩種作品創作上心態的不同，納瓦波說：「電影比較私人，是我感興趣的事，更要花時間思索，可能得花兩、三年做。廣告像是朋友邀他去玩，就像同樂會。」他補充說道：「簡單說，電影是臥房，廣告是遊樂場。」