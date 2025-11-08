ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊貴媚感嘆顏正國孩子太小　草爺「他永遠當你是自己人」

記者葉文正／台北報導

以《好小子》系列電影走紅的男星顏正國，10/7因肺腺癌辭世，享年51歲，今天眾多影人好友都來送他最後一程，影后楊貴媚到場致意時表示，「我不知道他孩子還那麼小，真的不捨，有請他們要加油，請他媽媽要保重。」

▲▼ 顏正國告別式，楊貴媚。（圖／記者李毓康攝）

▲楊貴媚不捨顏正國孩子年幼。（圖／記者李毓康攝）

楊貴媚說，過去跟顏正國合作，難以想像他如此早就離去，「有請他（顏正國）媽媽要保重，沒想到他的小孩竟這麼小，我請他小朋友加油，媽媽保重。楊貴媚說自己從小看顏正國長大，合作太多次了，「從他小時候吧」往事歷歷在目。

▲草爺受訪。（圖／記者許靖麒攝）

▲草爺追思顏正國。（圖／記者許靖麒攝）

顏正國噩耗曝光後讓大批粉絲相當震驚。事實上顏正國過去因成名過早，導致無法融入同儕，甚至因誤入歧途入監服刑，不過顏正國在獄內勤練書法，甚至還戀上長期通信的女筆友，並在2012年假釋獲准，出獄後便和對方結為連理，生下的孩子們目前還年幼，以至於讓楊貴媚數度不捨。

▲▼ 顏正國告別式，唐從聖 。（圖／記者李毓康攝）

▲唐從聖到場致意 。（圖／記者李毓康攝）

草爺則感嘆顏正國是個好大哥，「他不會在意你是誰、身分地位高或低，他就當你是自己人。」回憶當時，顏正國曾告訴他身體不舒服，要做斷層掃描，推想當時國哥應該已經生病了，端午節還有聯繫，沒想到已天人永隔。國哥已經完成了他在人世間的功課，卸下了所有疼痛與重擔。雖然很不捨，但我相信他一定去了更平靜、更光亮的地方。感謝他曾經溫暖過我們。」

