MV製片爆黃明志黑料掀討論　發聲道歉：不是要攻擊任何人

記者王靖淳／綜合報導

歌手黃明志被爆出牽涉網紅謝侑芯猝逝案，全案目前改以謀殺罪偵辦，消息曝光後引發外界討論及關注，就連曾多次替他拍MV的張姓製片人3日也發文踢爆黃明志黑料，並痛訴與對方合作多年的不滿過程，貼文一出掀起討論。為此，他今（7）日發聲道歉了！

▲黃明志。（圖／翻攝自Facebook／Namewee黃明志）

張姓製片在文中坦言，關於前幾天發布的貼文，是在情緒很重的狀態下寫的，導火線是長時間累積的壓力、誤會、還有合作上的落差一次爆出來，「我沒有處理好，也用了太多激動的字。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張姓製片也強調，自己並非要攻擊任何人，而是希望能藉此讓更多人看見，這個產業裡，基層創作者真實面對的現實。他感嘆，許多時候幕後人員在有限的條件下拼命完成作品，即使被誤會、被低估，但仍努力讓結果能被看見。

▲黃明志。（圖／翻攝自Facebook／Namewee黃明志）

對於前一篇貼文「語氣太重、讓人感到不舒服」，他也「在這裡誠懇地道歉」，並表示自己沒有惡意，只是太累、太真實，「這件事對我來說是一個提醒：無論再怎麼不滿，都該更冷靜地說清楚。我會繼續用身體力行與行動說話，也希望這產業能越來越健康、越來越互相尊重。」