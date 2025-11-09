專訪／楊謹華求學門禁嚴…被爸要求6點半回家　認：想讓姪女有個伴

記者黃庠棻／專訪

女星楊謹華日前奪得金鐘60影后寶座，隨即推出新作影集《看看你有多愛我》，這次她挑戰詮釋一位單親「網紅媽媽」，獨力撫養雙胞胎女兒林思廷、詹子萱，劇中她靠著大女兒林思廷的甜美形象而成為知名的網紅媽媽，一邊面對與母親未解的心結，一邊還要處理兩位女兒的青春難題，近日她接受《ETtoday星光雲》專訪也分享了拍戲趣事。

▲楊謹華剛拿下金鐘60影后寶座。（圖／記者周宸亘攝）

談及接下《看看你有多愛我》網紅單親媽媽一角的契機，楊謹華剖析角色，認為陳怡安是一個情感上「很複雜，像三明治」的人，上有控制慾強的母親，下有處於叛逆期的女兒，在角色的個性上相當吸引她，直言「因為過去在親子議題的戲劇中，很少有機會如此正式地面對『親子』議題」。

▲楊謹華在《看看你有多愛我》飾演一位單親網紅媽媽。（圖／Hami Video提供）

而楊謹華在戲裡有不少親自幫女兒做決定的戲碼，被問及戲外有沒有類似經驗，她談及過去自己的媽媽，在她出社會工作之後，大事都不會幫忙下決定，她笑說「小事才會，像是過年過節，媽媽會把禮盒送給鄰居、管理員，回家才發現想吃的東西被送出去」，每次發生這種事她都會覺得又委屈又好笑，直呼「很可愛，媽媽真的很熱心」。

▲楊謹華分享與家人互動。（圖／記者周宸亘攝）

講到求學時期是否有過不理解家長的經驗，楊謹華思索了一下，透露當時父親的門禁很嚴，父親規定傍晚六點半就要到家，但當時的她希望能在外面多跟朋友待一下，坦言「那個時候不理解」，但後來弟弟生了女兒、當了姑姑之後，她才開始了解父親當時的關心。

▲楊謹華分享與家人互動。（圖／記者周宸亘攝）

私底下，楊謹華跟姪女的關係非常好，但對方現在還在求學階段，每次被撒嬌「可不可以跟朋友出去玩」，她都會踩好底線，第一個反應就是「不行」，她表示「兩個女生不能自己出去，如果一大群再加一個大人這樣才可以」。

▲楊謹華分享與家人互動。（圖／記者周宸亘攝）

對此，楊謹華表示自己跟弟弟都會跟姪女採取溝通方式，直言「不希望姪女覺得是命令」，幸好對方都有聽進去，目前溝通沒有太大障礙。，同時她也透露「希望讓姪女有個伴，不管男生女生都好」，只不過態度相當低調，並沒有正面回應要「自己求子」，還是交給弟弟、弟媳努力。

▲楊謹華分享與家人互動。（圖／記者周宸亘攝）

除了家人之外，楊謹華也分享「友情」是自己生活中最在一的一部分，過去曾經遇到很好的朋友被先生用「言語暴力、精神暴力」傷害。她表示，自己聽著朋友講述這段經歷，且看了好幾年，有一次甚至氣到哭，直呼「太不可思議」，很想衝動地保護這位朋友。

▲友情是楊謹華生活中很重要的一部分。（圖／記者周宸亘攝）

然而，楊謹華在衝動之下，選擇了理性，認為畢竟是對方的家務事「衝動也沒有好處」，因此她告訴自己能做的就是「傾聽、給予安慰」。她強調，如果情況嚴重到類似「恐怖情人」的狀態，她一定會毫不猶豫地「極力勸阻，把朋友救出來」。

▲友情是楊謹華生活中很重要的一部分。（圖／記者周宸亘攝）

在《看看你有多愛我》中，楊謹華化身「網紅媽媽」，被問及拍攝前是否有參考哪幾位網紅的頻道，坦言自己當時有看一些YouTuber、親子網紅因為「自媒體開始崛起，所以沒有很陌生」，只是她眉頭一皺揭露了困難之處「演網紅最難的是，要跟鏡頭一直講話」。

▲楊謹華為了飾演網紅媽媽，在拍攝前做了不少功課。（圖／八大提供）

不過，楊謹華除了為飾演網紅而做功課之外，私底下的她其實熱愛觀看探險類型的頻道，興奮直呼「我很喜歡看鬼屋探險」，尤其是講述兇案、懸案的影片，坦言自己從小就愛看這些類型的故事，像是擁有2.5萬追蹤的「X檔案員」就是她愛看的頻道之一。

▲楊謹華為了飾演網紅媽媽，在拍攝前做了不少功課。（圖／八大提供）

除了探險類型之外，楊謹華也特別點名YouTuber布萊克薛薛的「阿嘟主義」系列，笑說「最近會看這個講笑話的」，用來放鬆自己的身心靈。不僅如此，近期楊謹華也迷上紫微命盤、風水，點名擁有36.8萬追蹤者的簡少年，直呼「覺得他講出來很有道理」。