謝侑芯閨密怒發律師函！
中颱鳳凰最新路徑曝光
Andy消失72小時「快承不住壓力」
專訪／楊謹華求學門禁嚴…被爸要求6點半回家　認：想讓姪女有個伴

記者黃庠棻／專訪

女星楊謹華日前奪得金鐘60影后寶座，隨即推出新作影集《看看你有多愛我》，這次她挑戰詮釋一位單親「網紅媽媽」，獨力撫養雙胞胎女兒林思廷、詹子萱，劇中她靠著大女兒林思廷的甜美形象而成為知名的網紅媽媽，一邊面對與母親未解的心結，一邊還要處理兩位女兒的青春難題，近日她接受《ETtoday星光雲》專訪也分享了拍戲趣事。

▲▼楊謹華。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊謹華剛拿下金鐘60影后寶座。（圖／記者周宸亘攝）

談及接下《看看你有多愛我》網紅單親媽媽一角的契機，楊謹華剖析角色，認為陳怡安是一個情感上「很複雜，像三明治」的人，上有控制慾強的母親，下有處於叛逆期的女兒，在角色的個性上相當吸引她，直言「因為過去在親子議題的戲劇中，很少有機會如此正式地面對『親子』議題」。

▲《看看你有多愛我》由楊謹華、林思廷、詹子萱主演。（圖／Hami Video提供）

▲楊謹華在《看看你有多愛我》飾演一位單親網紅媽媽。（圖／Hami Video提供）

而楊謹華在戲裡有不少親自幫女兒做決定的戲碼，被問及戲外有沒有類似經驗，她談及過去自己的媽媽，在她出社會工作之後，大事都不會幫忙下決定，她笑說「小事才會，像是過年過節，媽媽會把禮盒送給鄰居、管理員，回家才發現想吃的東西被送出去」，每次發生這種事她都會覺得又委屈又好笑，直呼「很可愛，媽媽真的很熱心」。

▲▼楊謹華最新台劇《看看你有多愛我》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊謹華分享與家人互動。（圖／記者周宸亘攝）

講到求學時期是否有過不理解家長的經驗，楊謹華思索了一下，透露當時父親的門禁很嚴，父親規定傍晚六點半就要到家，但當時的她希望能在外面多跟朋友待一下，坦言「那個時候不理解」，但後來弟弟生了女兒、當了姑姑之後，她才開始了解父親當時的關心。

▲▼楊謹華最新台劇《看看你有多愛我》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊謹華分享與家人互動。（圖／記者周宸亘攝）

私底下，楊謹華跟姪女的關係非常好，但對方現在還在求學階段，每次被撒嬌「可不可以跟朋友出去玩」，她都會踩好底線，第一個反應就是「不行」，她表示「兩個女生不能自己出去，如果一大群再加一個大人這樣才可以」。

▲▼楊謹華最新台劇《看看你有多愛我》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊謹華分享與家人互動。（圖／記者周宸亘攝）

對此，楊謹華表示自己跟弟弟都會跟姪女採取溝通方式，直言「不希望姪女覺得是命令」，幸好對方都有聽進去，目前溝通沒有太大障礙。，同時她也透露「希望讓姪女有個伴，不管男生女生都好」，只不過態度相當低調，並沒有正面回應要「自己求子」，還是交給弟弟、弟媳努力。

▲▼楊謹華最新台劇《看看你有多愛我》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊謹華分享與家人互動。（圖／記者周宸亘攝）

除了家人之外，楊謹華也分享「友情」是自己生活中最在一的一部分，過去曾經遇到很好的朋友被先生用「言語暴力、精神暴力」傷害。她表示，自己聽著朋友講述這段經歷，且看了好幾年，有一次甚至氣到哭，直呼「太不可思議」，很想衝動地保護這位朋友。

▲▼楊謹華最新台劇《看看你有多愛我》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲友情是楊謹華生活中很重要的一部分。（圖／記者周宸亘攝）

然而，楊謹華在衝動之下，選擇了理性，認為畢竟是對方的家務事「衝動也沒有好處」，因此她告訴自己能做的就是「傾聽、給予安慰」。她強調，如果情況嚴重到類似「恐怖情人」的狀態，她一定會毫不猶豫地「極力勸阻，把朋友救出來」。

▲▼楊謹華最新台劇《看看你有多愛我》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲友情是楊謹華生活中很重要的一部分。（圖／記者周宸亘攝）

在《看看你有多愛我》中，楊謹華化身「網紅媽媽」，被問及拍攝前是否有參考哪幾位網紅的頻道，坦言自己當時有看一些YouTuber、親子網紅因為「自媒體開始崛起，所以沒有很陌生」，只是她眉頭一皺揭露了困難之處「演網紅最難的是，要跟鏡頭一直講話」。

▲《看看你有多愛我》楊謹華飾演獨自撫養雙胞胎女兒的單親媽媽。（圖／八大提供）

▲楊謹華為了飾演網紅媽媽，在拍攝前做了不少功課。（圖／八大提供）

不過，楊謹華除了為飾演網紅而做功課之外，私底下的她其實熱愛觀看探險類型的頻道，興奮直呼「我很喜歡看鬼屋探險」，尤其是講述兇案、懸案的影片，坦言自己從小就愛看這些類型的故事，像是擁有2.5萬追蹤的「X檔案員」就是她愛看的頻道之一。

▲《看看你有多愛我》楊謹華飾演獨自撫養雙胞胎女兒的單親媽媽。（圖／八大提供）

▲楊謹華為了飾演網紅媽媽，在拍攝前做了不少功課。（圖／八大提供）

除了探險類型之外，楊謹華也特別點名YouTuber布萊克薛薛的「阿嘟主義」系列，笑說「最近會看這個講笑話的」，用來放鬆自己的身心靈。不僅如此，近期楊謹華也迷上紫微命盤、風水，點名擁有36.8萬追蹤者的簡少年，直呼「覺得他講出來很有道理」。

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

楊謹華看看你有多愛我

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭：形象非常扣分

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭：形象非常扣分

17小時前

紐約驚見「超帥外送員」竟是金馬影帝！　張震真實反應曝：我在忙，不要管我

紐約驚見「超帥外送員」竟是金馬影帝！　張震真實反應曝：我在忙，不要管我

15小時前

Andy認快承受不住壓力「像關在監獄」　消失72小時赴綠島散心

Andy認快承受不住壓力「像關在監獄」　消失72小時赴綠島散心

9小時前

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」好友證實

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」好友證實

12小時前

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

21小時前

馬來西亞鞭刑有多可怕？　媒體人揭恐怖過程：看完沒人敢推

馬來西亞鞭刑有多可怕？　媒體人揭恐怖過程：看完沒人敢推

13小時前

劉嘉玲爆劉德華昔遇「私生飯躲床底下」　留陰影出一招自保

劉嘉玲爆劉德華昔遇「私生飯躲床底下」　留陰影出一招自保

8小時前

出國搭商務艙遭酸「大谷老婆還用iPhone13」！鄭家純神回覆被讚爆

出國搭商務艙遭酸「大谷老婆還用iPhone13」！鄭家純神回覆被讚爆

19小時前

Rain談邊界感：不讓女友與異性出遊！　脫口「瘋了吧」好感度爆棚

Rain談邊界感：不讓女友與異性出遊！　脫口「瘋了吧」好感度爆棚

19小時前

謝侑芯閨密怒發律師函！　遭酸蹭流量回嗆：無藉此牟利

謝侑芯閨密怒發律師函！　遭酸蹭流量回嗆：無藉此牟利

9小時前

香港女星「收神秘飯局邀約」　她一看傻眼：不夠出一條reels

香港女星「收神秘飯局邀約」　她一看傻眼：不夠出一條reels

11小時前

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

11/7 14:01

劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了

劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了
明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！

明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了
被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連

被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連
張書豪「求抱兒子」 歐陽妮妮「1理由」拒絕XD

張書豪「求抱兒子」 歐陽妮妮「1理由」拒絕XD
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」

郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

【這個收回帥到炸裂】婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

剛剛
剛剛
31分鐘前31

陪好萊塢女星13年獲千億遺產！陸「最牛軟飯男」李春平76歲孤獨死

40分鐘前0

專訪／楊謹華求學門禁嚴…被爸要求6點半回家　認：想讓姪女有個伴

5小時前24

不用免治馬桶遭酸「沾到大便」　日本女主播反擊：完全沒有沾到！

8小時前46

劉嘉玲爆劉德華昔遇「私生飯躲床底下」　留陰影出一招自保

9小時前813

謝侑芯閨密怒發律師函！　遭酸蹭流量回嗆：無藉此牟利

9小時前1118

Andy認快承受不住壓力「像關在監獄」　消失72小時赴綠島散心

10小時前74

60歲郭富城首攻雄蛋開唱！　突撩粉「吻我」全場瘋了

10小時前20

曹雨婷領軍台北市演藝工會　好萊塢、法國與台灣影人談「黑暗陰影」

11小時前2

曾沛慈開唱公然「親密小鮮肉」！　害羞掩面：老公不要看

11小時前67

香港女星「收神秘飯局邀約」　她一看傻眼：不夠出一條reels

  1. 范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭
    17小時前3041
  2. 紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝
    15小時前202
  3. Andy認快承受不住壓力「像關在監獄」　消失72小時
    9小時前2218
  4. 《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」
    12小時前203
  5. 《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解
    21小時前3014
  6. 馬來西亞鞭刑有多可怕？　媒體人揭恐怖過程
    13小時前7078
  7. 劉德華昔遇「私生躲飯店床底」
    8小時前86
  8. 出國搭商務艙遭酸「大谷老婆還用iPhone13」
    19小時前4236
  9. Rain談邊界感：不讓女友與異性出遊！　好感度爆棚
    19小時前121
  10. 謝侑芯閨密怒發律師函！　遭酸蹭流量
    9小時前1613
