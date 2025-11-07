秀智、李到晛驚喜客串MV上演虐戀　演技狂飆網讚爆：跪求合作

文／妞新聞

「國民初戀」秀智前陣子二搭金宇彬，以人氣奇幻愛情劇《許願吧，精靈》回歸小螢幕，聲勢再度看漲，1994年出生、已經滿31歲的她，彷彿「歲月從未流失」的逆天凍齡美貌，也掀起全網熱議，不過隨著宣傳活動都已告一段落，女神卻驚喜現身在「意想不到的作品中」，心動對象也換人啦！

秀智＋李到晛其實是一對？

美聲團體新歌MV驚見「大咖客串」

近日韓國三人混聲美聲團體「URBAN ZAKAPA（城市札卡巴）」發行新歌，歌曲〈Stay〉的MV一釋出就引爆高度討論，因為客串MV的男女主角…居然找來戲劇男女神「李到晛」以及「秀智」，秀智本色出演飾演大明星，李到晛則是變身拍攝團隊的幕後工作人員，戴著監聽耳機、一身低調登場。

▲美聲團體發行新歌，歌曲〈Stay〉的MV一釋出引爆討論。（圖／Youtube@어반자카파 URBAN ZAKAPA，下同）



兩人乍看毫無交集，但是李到晛的沉重眼神、表情似乎隱藏了自己的心事，直到被指派坐到秀智對面，看到秀智落下淚來，終於忍不住起身過去「緊緊抱住對方」，似乎是演繹出一段無疾而終的虐心暗戀故事，兩位演員演技狂飆、激盪出精彩火花，「驚喜的CP組合」果然是流量密碼！

網友們紛紛湧入留言大讚：「演技超好、看了超過癮」、「有古早MV的感覺超懷念」、「秀智跟誰都好搭」，不但敲碗秀智與李到晛未來的影劇合作，還有網友笑喊：「林智妍不要看！」李到晛與女友林智妍因為合作《黑暗榮耀》結緣，2023年認愛後穩定交往至今。

