《回魂計》高端騙局實現復仇計劃　豪華卡司陣容合拍劇集走入國際視野

文／人物誌

Netflix懸疑犯罪劇《回魂計》，由陳正道、許肇任共同擔任導演，網路劇《愛很美味》後再次合作，卡司陣容集結舒淇、李心潔、方郁婷、傅孟柏、鍾欣凌、林廷憶等國內金獎演員。在這部Netflix大力宣傳的作品中，將以「東南亞詐騙園區」為故事背景，講述被害者們在主嫌伏法之後，渴望透過巫術「回魂」血債血還的復仇影集。

▲《回魂計》卡司陣容集結舒淇、李心潔、方郁婷、傅孟柏、鍾欣凌、林廷憶等國內金獎演員。（圖／Netflix，下同）

傅孟柏化身詐團頭目，遠赴泰國還原東南亞詐騙園區場景

[廣告]請繼續往下閱讀...

張士凱（傅孟柏飾）作為電信詐騙集團首腦，被捕後在班佧（曼谷Bangkok諧音）接受死刑，然而被荼毒的受害者及家屬們，一直沒有拿到應有的賠償與交代。女兒命喪園區的趙靜（李心潔飾）與女兒成為植物人的汪慧君（舒淇飾），兩位母親尋求秘術復活張士凱以洩心中怒火；當張士凱復活之後，兩人藉此勒贖張士凱家人，不料發現在慘案之後，更潛藏著動搖臺灣社經的犯罪集團，下定決心要將其搗破並挽回遲來的正義。

高分的演員陣容，與貼近生活的駭人時事具備強烈看點，再加上「泰國影帝」蘇格拉瓦卡那諾、「泰德混血」尹浩宇關鍵演出，讓觀眾迅速能進入這部黑暗卻暢快淋漓的劇情之中。為了還原東南亞詐騙園區的場景，劇組不惜斥巨資前往泰國拍攝，必然將面臨跨國製作的語言、氣候、場景的挑戰，但在劇集展現出來的畫面，觀眾見證製作團隊攻克一切難題，展示劇集走出臺灣，前進華人、國際視野的野心。

高端騙局實現復仇計劃，中、臺、泰合拍劇集走入國際視野

透過秘術復活的死者，在人間將僅剩七天壽命，意即慧君等人必須在一週之內完成計劃；復仇團隊利用敵中作敵、美男計等計謀，多方攻破張嘉鳳（鍾欣凌飾）用來洗錢的太極會。原先身為受害者的媽媽們，為了討回公道，策劃了一件又一件高端騙局，卻也發現對方的女兒藏有秘密在身，終究使懷疑的目光落在彼此身上，峰迴路轉的發展，加上緊湊的節奏，劇集上架便攻佔排行榜。

雖說劇中角色設定為臺灣人，也有大量臺灣場景及演員，但除此之外的製作公司、聲音後期及視覺特效製作，均是由中國公司進行，標榜臺劇標籤，實則更接近中、臺、泰合拍作品。本劇不單是部「復仇爽劇」，其實也刻畫了司法未必能實現公平的無奈，尤其在跨國詐騙中，國際司法互助的窒礙難行、虛擬貨幣洗錢的追討不易，慧君等人的行動大快人心，但現實世界仍有這些難題危害每個異國追夢人。

在劇末留下的伏筆，包含甦醒的真真、神秘的楊哥與阿龐真實身分，似乎預告了真兇尚有其人，且Eason是死是活仍有存疑點，許多未解之謎尚待第二季的解答，既吊人胃口又難熬呢。

不刺激也不偏激！3 種熱門瘦身飲食法，告別高體脂養出勻稱身材

《陰陽眼見子》：高人氣漫畫改編真人版，原菜乃華化身「看得見鬼怪」的女高中生！

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

人物誌回魂計舒淇李心潔方郁婷傅孟柏鍾欣凌林廷憶

樂天女神認了已分手！男友驚見「她寫真照被兄弟看光」氣炸：裸露不太好

11小時前

8小時前

14小時前

22小時前

6小時前

11/5 22:57

14小時前

6小時前

6小時前

11/6 09:38

22小時前

22小時前

