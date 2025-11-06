謝侑芯父母「託人赴大馬處理後事」　生前遺願曝光藏洋蔥

記者王靖淳／綜合報導

網紅謝侑芯上個月被發現猝逝馬來西亞飯店的浴缸內，其中歌手黃明志被爆出牽涉其中，全案目前改以謀殺罪偵辦，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，謝侑芯的經紀人Chris證實，謝侑芯的父母已委託代表赴馬，協助處理相關後事。

▲謝侑芯。（圖／翻攝Instagram／irisirisss900）

根據《中國報》報導，Chris提到，謝侑芯的父母此行聘請了保鑣，以確保委託代表的安全，行動將會全程保密，處理後事的地點也無法透露。至於謝侑芯的父母沒有親自前往大馬的原因，Chris表示，自己與對方保持密切聯繫，但兩老，礙於健康因素及行動不便，才無法親自前往。然而，Chris也沉痛地透露，在謝侑芯心中其實藏著一個未能實現的遺憾，那就是希望找到好歸宿，結婚生小孩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝侑芯被發現猝逝馬來西亞飯店內。（圖／翻攝自Instagram／irisirisss900）

此外，黃明志5日凌晨在社群發文表示，自己剛從馬來西亞的新山到了吉隆坡，稍早已跟警察約了時間到警局報案以及報到，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代，「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」