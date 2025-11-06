黃明志泰國開飯店「佳麗8千」！揭密男人後花園：只要你要都可以找到

記者潘慧中／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，不但被發現曾出現在女方喪命的旅館房間，還涉及毒品並以謀殺罪偵辦，儘管一度失聯的他已主動投案，全案仍充滿疑點。而這也讓不少網友聯想到，他2024年3月證實在馬泰邊境開飯店的消息。

黃明志當時在臉書、YouTube官方頻道大動作宣布與朋友在Dannok（丹諾）小鎮開飯店，這裡正好位於泰國、馬來西亞的邊境。而此鎮除了有不少值得一去的餐廳和觀光景點，他也語帶神秘地說：「還有很多『好玩』的地方。」

接著，黃明志直言：「這整座城市都是靠馬來西亞人（尤其男人）來消費蓋起來的。在這裡90%都是娛樂觀光業，你想到的，想不到的，只要你要，都可以在這裡找到…有人說Dannok是馬來西亞的『後花園』，也有人說它是馬來西亞的『後宮』。有聽說過『後宮佳麗三千』嗎？Dannok的佳麗大概兩千到八千……。」

不只這樣，黃明志當時在YT宣傳的影片標題也十分吸睛，「炮兵團必看！泰國暗黑景點。帶你走進泰馬邊境紅燈區。男人的後花園！」至於開飯店的原因，他曾笑說有3個原因。首先，他對這個地方情有獨鍾，「我本身非常喜歡Dannok，它太有特色了。」

第二個原因，則是黃明志出於對當地的感情與責任感，「疫情結束後我回到這裡，發現 80% 的店面都倒閉了，尤其是 hotel 和按摩店。我曾見證過這裡的繁華，不忍心看它沒落，所以決定創辦一間 hotel，讓大家能停留下來，重新感受這個地方的美。」

黃明志也坦言，開飯店的第三個理由是想「嘗試不同領域的投資」，但這部分讓他學到寶貴的一課，「老實說，這個想法是最無知的。因為隔行如隔山，加上我搞藝術的性格，一定希望做到盡善盡美，結果本錢也花了超級多。」