黃明志捲網紅謝侑芯命案！黃秋生「曾同框二人」震驚　揭兩人最後聯絡對話

記者蕭采薇／台北報導

網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，歌手黃明志近來被爆出牽涉其中，還涉及謀殺和毒品，震驚各界。曾與兩人合作MV的黃秋生，5日出席新片《自殺通告》首映，他坦言：「看到新聞都是很震驚的，太可怕了。」

▲黃秋生、黃明志曾合作。（圖／亞洲通文創提供）

黃秋生透露，他對黃明志的了解和大家知道的都一樣，加上事件已經進入司法調查，所以不方便去猜測發生什麼事。黃秋生更透露最後一次和黃明志聯絡，是他寫了一首歌請黃秋生聽：「我還以為他要我去批評一下，我說你寫的那麼爛，他就沒回我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於曾經和黃明志、謝侑芯同時合作，黃秋生感慨：「這個是非常的非常不幸的一個事情。」他有看到新聞，但也覺得每天的新進度似乎又都有矛盾，所以不便發表評論。是否有關心黃明志的心情？黃秋生說：「關心什麼啊！人家已經夠煩了！」

▲黃秋生為宣傳新片《自殺通告》來台受訪。（圖／本萃電影提供）

馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾，4日晚間宣布命案有全新進展，因此警方將改以謀殺案的罪名偵辦，將逮捕黃明志了解案情。而黃明志當日幾乎整天未現身，因此遭大馬警方通緝，直到深夜黃明志才終於現身警局。

▲網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，歌手黃明志近來被爆出牽涉其中。（圖／翻攝自IG）

另外，黃秋生日前曾不確定是否會出席金馬獎，但現在確定會來參與盛會，黃秋生也再次強調想在台灣發展演藝藍圖：「希望有機會在台灣辦畫展，或是分享人生的演講，還有看有沒有機會拿到政府的補助拍電影。」他坦言已經有劇本雛形，在講一個演技班的故事，他笑說整個故事怪怪的，自己會參與選角，希望能找台灣演員演出。