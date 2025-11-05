財經網美談「薛仕凌、阿達閃兵」　狠酸：王大陸功德簿再添兩樁

記者王靖淳／綜合報導

新北檢警上個月發動第三波搜索，發現有多名藝人找專門集團閃兵，包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，5人遭拘提後全數認罪，最近男星薛仕凌及阿達主動自首曾與閃兵集團聯絡，消息曝光後掀起外界關注。為此，財經網美胡采蘋今（5）日也在臉書發文談論此事。

▲胡采蘋發文談閃兵。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

胡采蘋發文表示「王大陸功德簿再添兩樁」，原來繼上個月爆出修杰楷、陳柏霖、Energy的坤達、書偉等人閃兵風波後，昨（4）日金鐘影帝薛仕凌突然主動自首，並以30萬交保；而女星Lulu的前男友阿達也在今（5）日自首，並以同樣的金額交保。這讓胡采蘋忍不住大酸，這場由王大陸所引爆的「大陸尋奇」至今已掃出35人。

胡采蘋也在文中統整這波「閃兵案」的共通點。她指出，「本波病歷皆為高血壓裝病」，並表示最讓她佩服的，莫過於Energy的坤達與書偉。她狠酸兩人年屆四旬，高血壓在身仍然搏命16蹲。不僅如此，她更揭露修杰楷疑似是因體檢槍手血壓不夠高，才會裝病失敗，只能換到替代役。

▲王大陸正在成功嶺服役。（圖／記者鄧木卿攝）

對於男星薛仕凌宣稱自己是因「家族高血壓」才免役的說法，胡采蘋則表示自己現在，「真的很擔心薛爺爺薛爸爸薛阿北會不會也加入」這場風暴。最後，她也在文末為整起閃兵案下了一個註解：「王大陸真的功在國家，一個手機掃出無數人，如果能掃出一百人看看要不要幫王大陸申請忠烈祠好了（大誤）。」