ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王子認找范姜協商「分期付款」
普發1萬加碼活動一次看
王子偷吃粿粿二度發聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃明志 范姜彥豐 王子 謝侑芯 圤智雨 佐佐木明希

八點檔女星親口宣布新身份　「民視一姐」陳美鳳一聽感動：很驕傲

記者黃庠棻／台北報導

民視節目《美鳳有約》邀請三位民視代表女力胡嘉愛、徐千京與王瑋瑜，一同暢談斜槓人生。從製作節目、演出戲劇，到親子共創繪本，三人以真誠與才華展現民視女性的多元力量。

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

胡嘉愛從民視《黃金歲月》、《愛的榮耀》等戲劇走到幕後，首度挑戰節目製作人。她籌備的新網路節目「療聊」，取名靈感來自「療癒的聊天」，希望用輕鬆對談陪伴觀眾紓壓，她笑說「這次幾乎從零開始，從腳本、邀請到後製都親力親為，雖然辛苦但非常值得。」希望節目能成為大家的心靈休息站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

《好運來》新生代演員徐千京，則在戲劇中的穩定表現備受肯定。錄製《美鳳有約》時，她分享主持人陳美鳳的溫暖互動，讓錄影現場充滿能量。

徐千京說道「美鳳姐不只是主持人，更像一位溫柔的前輩，會在鏡頭前後給我鼓勵，甚至細心提醒妝容和表情的小細節。」她笑說，拍戲時因為太投入、流汗太多，還一度被誤認「在用假汗道具」，但那正是她對角色的敬業態度。

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

至於民視節目《快樂故事屋》的主持人王瑋瑜，則帶來另一種溫柔能量，她與女兒共同創作繪本，將多年來的「睡前故事」真實改編成文字與圖像，分享親子共創的甜蜜過程。王瑋瑜說「這是送給女兒的一份禮物，也希望能讓更多家庭透過閱讀重新連結彼此。」

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

身為民視一姐的陳美鳳，在訪談中對三位藝人的努力給予極大肯定與鼓勵。她表示「看到大家都不斷挑戰、學習新事物，我真的很感動，也為他們感到驕傲。」節目現場氣氛溫馨又真摯，充分展現民視「大家庭」的凝聚力與暖度。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳美鳳美鳳有約徐千京胡嘉愛王瑋瑜

推薦閱讀

王子遭喜鵲娛樂切割！「插足粿粿婚姻高層震怒」犯2大錯公司封殺

王子遭喜鵲娛樂切割！「插足粿粿婚姻高層震怒」犯2大錯公司封殺

5小時前

快訊／黃明志消失2天遭通緝　深夜終於現身警局到案：我不會逃

快訊／黃明志消失2天遭通緝　深夜終於現身警局到案：我不會逃

11小時前

范姜彥豐前東家凱渥「粿粿很沒水準」知情人士全說了！爆婚後解約內幕

范姜彥豐前東家凱渥「粿粿很沒水準」知情人士全說了！爆婚後解約內幕

4小時前

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜…發不自殺聲明

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜…發不自殺聲明

2小時前

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」　聲明遭網吐槽：人夫當然跳腳

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」　聲明遭網吐槽：人夫當然跳腳

13小時前

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

17小時前

王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」：知錯就別再掩護另一對

王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」：知錯就別再掩護另一對

3小時前

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

18小時前

黃明志消失2天下落不明遭通緝　大馬警方抓不到...研判「已潛逃」

黃明志消失2天下落不明遭通緝　大馬警方抓不到...研判「已潛逃」

16小時前

王子偷吃粿粿二度發聲！　道歉范姜彥豐：錯就是錯

王子偷吃粿粿二度發聲！　道歉范姜彥豐：錯就是錯

14小時前

《全明星》黃沐妍爆懷孕！戴婚戒摸「明顯凸肚」被拍跟男友飛離台灣

《全明星》黃沐妍爆懷孕！戴婚戒摸「明顯凸肚」被拍跟男友飛離台灣

5小時前

周湯豪公園運動「1違法舉動」全被拍！0偽裝現身內湖…半夜4點才回家

周湯豪公園運動「1違法舉動」全被拍！0偽裝現身內湖…半夜4點才回家

5小時前

熱門影音

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）
坤達認錯閃兵「後悔得要死」　吳宗憲抱不平：不應該上銬

坤達認錯閃兵「後悔得要死」　吳宗憲抱不平：不應該上銬
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字

吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

《那張照片裡的我們》前導預告

《那張照片裡的我們》前導預告

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

看更多

找不到GD怎麼辦？大聲曝方法　「看到他IG點讚馬上打電話」

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

影帝搭公車刷老年卡…司機一看不爽　「差點被趕下車」真實原因曝

9分鐘前0

台東跨年卡司太狂了！　張惠妹領軍10組歌手...名單曝光超驚人

14分鐘前0

「AI雪景照」曝危機　演員可能「領1分鐘薪水」被迫演上千集

25分鐘前20

快訊／資深港星林尚武驚傳病逝！　享壽75歲…曾演《射鵰》丘處機

32分鐘前10

八點檔女星親口宣布新身份　「民視一姐」陳美鳳一聽感動：很驕傲

34分鐘前48

王子深夜被抓包「3度修改道歉文」！編輯紀錄全被截圖 網：漏掉3字沒改

54分鐘前0

日本撲殺熊話題燒到宇多田光！　愛熊發言被翻出…罕發文回應

55分鐘前50

曾喊「男友要比爸爸帥」　木村拓哉大女兒戀愛了...男方身份超大咖

1小時前10

向太開砲王家衛「投資黑洞、創作無章」　衝上熱搜

1小時前511

粿粿夢過「另一半跟認識的亂來」！2月上節目哭認很誇張：被我抓到

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺
    5小時前1819
  2. 快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃
    11小時前5638
  3. 范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」
    4小時前4833
  4. 網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜
    2小時前2031
  5. 王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽
    13小時前4876
  6. 正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她
    17小時前3028
  7. 王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」
    3小時前2025
  8. 謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」命案現場還有第三人
    18小時前2235
  9. 黃明志下落不明遭通緝　大馬警方研判「已潛逃」
    16小時前3644
  10. 王子偷吃粿粿二度發聲！　道歉范姜彥豐
    14小時前4664
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合