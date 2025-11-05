八點檔女星親口宣布新身份　「民視一姐」陳美鳳一聽感動：很驕傲

記者黃庠棻／台北報導

民視節目《美鳳有約》邀請三位民視代表女力胡嘉愛、徐千京與王瑋瑜，一同暢談斜槓人生。從製作節目、演出戲劇，到親子共創繪本，三人以真誠與才華展現民視女性的多元力量。

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

胡嘉愛從民視《黃金歲月》、《愛的榮耀》等戲劇走到幕後，首度挑戰節目製作人。她籌備的新網路節目「療聊」，取名靈感來自「療癒的聊天」，希望用輕鬆對談陪伴觀眾紓壓，她笑說「這次幾乎從零開始，從腳本、邀請到後製都親力親為，雖然辛苦但非常值得。」希望節目能成為大家的心靈休息站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

《好運來》新生代演員徐千京，則在戲劇中的穩定表現備受肯定。錄製《美鳳有約》時，她分享主持人陳美鳳的溫暖互動，讓錄影現場充滿能量。

徐千京說道「美鳳姐不只是主持人，更像一位溫柔的前輩，會在鏡頭前後給我鼓勵，甚至細心提醒妝容和表情的小細節。」她笑說，拍戲時因為太投入、流汗太多，還一度被誤認「在用假汗道具」，但那正是她對角色的敬業態度。

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

至於民視節目《快樂故事屋》的主持人王瑋瑜，則帶來另一種溫柔能量，她與女兒共同創作繪本，將多年來的「睡前故事」真實改編成文字與圖像，分享親子共創的甜蜜過程。王瑋瑜說「這是送給女兒的一份禮物，也希望能讓更多家庭透過閱讀重新連結彼此。」

▲胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上陳美鳳主持的《美鳳有約》。（圖／民視提供）

身為民視一姐的陳美鳳，在訪談中對三位藝人的努力給予極大肯定與鼓勵。她表示「看到大家都不斷挑戰、學習新事物，我真的很感動，也為他們感到驕傲。」節目現場氣氛溫馨又真摯，充分展現民視「大家庭」的凝聚力與暖度。