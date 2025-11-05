王子陷醜聞停工！　毛弟突宣布「大陸演唱會延期」網瘋猜2原因

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）被范姜彥豐指控跟粿粿發生婚外情，公司3日宣布全面停工，4日晚間二度發出道歉聲明。除了他身陷醜聞風波取消工作，連親弟「毛弟」邱宇辰在大陸演唱會也突然宣布延期，時機點引發外界聯想。

▲王子邱勝翊與粿粿婚外情醜聞，4日二度發出道歉聲明，巧的是毛弟邱宇辰同日宣布大陸演唱會取消 。（圖／記者翁子涵攝）

邱宇辰原定於11月15日在大陸福建省廈門市的集美嘉庚體育館舉辦《邱宇辰 Feathers of yours<星宇下的約定> 音樂會》，且場館可容納6000人。然而，主辦方「吾愛稻草」4日晚間突然發出「演出延期公告」，表示因「不可抗力因素」導致演出將延期舉辦，並將為所有已購票觀眾進行退票處理。且公告發布日與哥哥王子第二次發出道歉聲明是同一天。

▲毛弟原本11月要在大陸廈門開演唱會，體育館可容納6000人。（圖／翻攝自微博）

▲毛弟演唱會延期。（圖／翻攝自微博）

主辦方宣布延期後，邱宇辰在社群網站發文，寫下「對不起⋯很難過」，並附上一張人站在舞台上、背後有著巨大黑色翅膀的照片。雖然他並未明說難過的具體原因，但在演唱會延期和兄長風波的雙重打擊下，這篇帖文更顯沈重。

▲毛弟發文道歉。（圖／翻攝自微博）

演唱會延期的消息震驚粉絲，由於「不可抗力」的理由過於模糊，加上時間點巧合，陸網立刻湧入詢問與猜測的留言。 部分網友揣測「哥哥連帶影響到他弟」、「被大哥連累了？」、「王子事件的影響？！」不過也有另一派網友持不同看法，推測「應該是票賣的不好」、「6000的場還是太大了」、「純屬是票沒賣完」。有網友更直白總結「buff疊滿了，一邊他哥出事了，一邊票賣得很慘淡」，也讓許多已買好機票的粉絲哀嚎「怎麼辦，往返機票都買好了！」