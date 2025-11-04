謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」總警長親回偵辦進度

記者陳芊秀／綜合報導

網紅謝侑芯10月22日猝逝在馬來西亞的吉隆坡五星級飯店，同房的大馬歌手黃明志身上被搜出毒品被逮捕，當地警方原先列為猝死案調查，吉隆坡警方4日宣布全案以謀殺罪偵辦，警方將再度逮捕黃明志到案！根據當地法令，謀殺罪最重判處死刑。

▲謝侑芯猝死馬來西亞飯店變謀殺案，當地警方逮捕黃明志！（圖／翻攝自IG）

為何謝侑芯猝死案突然變謀殺案偵辦？據《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾出面說明，警方是根據標準作業程序進行調查，目前已經向涉事飯店員工錄口供，基於歌手黃明志是最後一個與謝侑芯接觸和見面，因此將其逮捕做深入調查！

▲吉隆坡總警長拿督法迪爾。（圖／馬來西亞中國報）

根據總警長拿督法迪爾發給媒體的通知信，謝侑芯案根據馬來西亞刑事法典302條文（謀殺）進行調查。而根據刑事法典302條文（謀殺）原本是強制死刑，在2023年修法廢除強制死刑，謀殺罪一旦罪名成立，被告可被判死刑或監禁30至40年及鞭刑最少12下。

由於黃明志今日將會被逮捕到案，馬來西亞各家媒體已經前往金馬警區總部，等待警方進一步消息。

▲吉隆坡總警長拿督法迪爾通知媒體，援引刑事法典302條（謀殺），謝侑芯案變謀殺案進一步調查。（圖／馬來西亞中國報）



▲金馬警局。（圖／馬來西亞中國報）

